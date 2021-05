Groundforce: Acionistas deliberaram "por unanimidade a destituição por justa causa" de Paulo Leite

Alfredo Casimiro, presidente do conselho da administração da Groundforce © Alfredo Casimiro/Facebook

Os acionistas da Groundforce, reunidos nesta segunda-feira, 10 de maio, em assembleia-geral decidiram a destituição de Paulo Leite por "justa causa e com efeitos imediatos", justificando esta decisão com a prática de atos que foram prejudiciais à firma. O acionista mioritário da empresa de handling (assistência em terra nos aeroportos) diz ainda que está a ser analisada a conduta de Paulo Leite no processo do empréstimo e nos eventos que se lhe seguiram e admite que "não afasta a hipótese de o vir a responsabilizar criminalmente por gestão danosa".

"A Assembleia Geral de acionistas da Groundforce deliberou hoje, por unanimidade, a destituição por justa causa e com efeitos imediatos do Eng. Paulo Leite, que foi até há pouco o CEO da empresa. Esta deliberação fundamenta-se na prática de sucessivos atos de gestão que lesaram a empresa, bem como de notícias alimentadas pelo próprio e nunca desmentidas, que contribuíram para a deterioração do ambiente interno e da relação entre os seus acionistas", pode ler-se no documento enviado às redações.

A Pasogal - de Alfredo Casimiro - e que é a acionista maioritária da Groundforce, nota ainda que tanto ao presidente executivo como à Comissão Executiva da Groundforce "exigia-se o foco total na gestão do dossier do empréstimo bancário no valor de 30 milhões de euros, com aval do Estado (através do Banco de Fomento), de que a empresa dependia para sobreviver".

No entanto, diz que, "a atuação do Eng. Paulo Leite foi pautada por jogadas e intrigas políticas, por omissão de informação, por mentiras e por manobras pérfidas que tiveram como único objetivo a desestabilização da empresa, o prejuízo da imagem púbica e privada dos seus acionistas, para que, enfim, pudesse operar o tão noticiado "MBO", que só a ele interessava e que pretendia afastar de cena o acionista que o tinha nomeado", isto é a Pasogal.

O principal acionista da empresa de handling (que detém 50,1%) admite ainda poder levar o agora ex-presidente executivo a tribunal por gestão danosa. "A atitude do Eng. Paulo Leite, nomeadamente a sua conduta no processo do empréstimo e nos eventos que se lhe seguiram, estão a ser objeto de uma rigorosa auditoria legal e o Conselho de Administração da Pasogal não afasta a hipótese de o vir a responsabilizar criminalmente por gestão danosa, designadamente pela utilização e divulgação a terceiros de informação sigilosa da empresa e dos seus acionistas, obtida no âmbito das suas funções de Administrador", afirma em comunicado.

"A conduta desleal e irresponsável do Eng. Paulo Leite colocou em risco todo o trabalho que foi desenvolvido na empresa desde a sua reprivatização, em 2012, e destruiu muito do valor criado pelos trabalhadores e diretores da empresa", remata.

Esta decisão da assembleia-geral de acionistas, da destituição formal e "por justa causa", surge cerca de um mês depois do afastamento de Paulo Leite, que foi substituído por Alfredo Casimiro. A 4 de abril, e segundo uma carta aos trabalhadores da Groundforce, a que a Lusa teve acesso, foi decidido que Paulo Neto Leite mantinha as suas funções enquanto administrador, mas "cessava com efeitos imediatos de exercer qualquer função executiva".

"Para garantir uma mais eficiente capacidade de resposta e uma necessária coesão na gestão da companhia, foi decidido em Conselho de Administração alterar a composição da Comissão Executiva passando o presidente do Conselho de Administração a assumir também a presidência da Comissão Executiva", refere Alfredo Casimiro na comunicação aos trabalhadores da empresa de assistência nos aeroportos. Na altura, a Pasagol explicava que "a destituição de Paulo Neto Leite, com efeitos imediatos, justifica-se por um conjunto de situações que configuraram uma violação grave dos deveres de lealdade".

"Os acionistas entenderam que a confiança no até aqui CEO foi ferida de morte e que este não tem condições para conduzir os negócios sociais da empresa ou para se envolver na procura de soluções sustentáveis para a Groundforce", referia ainda.

(Notícia atualizada às 17h22)