Groundforce: Alfredo Casimiro diz estar disponível "para considerar" um "aumento do capital social reservado a acionistas"

Serviço da Groundforce no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Alfredo Casimiro, acionista privado da Groundforce, enviou uma carta ao ministro das Infraestruturas, onde diz estar disposto a considerar um aumento de capital na empresa de handling. "Vimos transmitir a V. Exas. que estamos disponíveis para considerar a realização de um aumento do capital social da SPdH, reservado a acionistas, na modalidade de aumento de capital por novas entradas em dinheiro, com emissão de novas ações, a subscrever a um valor por ação baseado na avaliação da SPdH já feita em 2018 pela Sycomore Corporate Finance, avaliadora sugerida pela TAP SGPS e Portugália e aceite pela Pasogal, avaliação essa a adaptar em função dos impactos da Covid-19", pode ler-se na missiva enviada por Alfredo Casimiro a Pedro Nuno Santos, a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

O acionista privado da Groundforce, que detém uma participação de 50,1% através da Pasogal, diz ainda que "esse aumento de capital, a deliberar oportunamente em Assembleia Geral da SPdH, para cuja realização desde já abdicamos dos prazos e formalidades prévias de convocação, terá, naturalmente, como pressuposto a reunião das condições necessárias à preservação e continuidade da empresa, pois só dessa forma se poderá garantir, de forma sustentada, a manutenção dos 2400 postos de trabalho da SPdH".

No passado domingo, 14 de março, a TAP - que é também acionista da Groundforce com uma participação de 49,9% e é também cliente - propôs disponibilizar à empresa de assistência em terra 6,97 milhões de euros, através de um aumento de capital e não de um adiantamento. "O valor em causa será disponibilizado pelo Grupo TAP à SPdH, não a título de adiantamento do pagamento de serviços a prestar pela SPdH à TAP, mas através de um aumento do capital social da SPdH, de €500.000,00 (quinhentos mil euros) para €7.470.000,00 (sete milhões, quatrocentos e setenta mil euros), mediante a subscrição de 697.000 (seiscentas e noventa e sete mil) novas ações ordinárias a emitir com o valor nominal de €10,00 (dez) euros cada, a realizar por novas entradas em numerário, e a subscrever integralmente por uma empresa do Grupo TAP (o "Aumento de Capital SPdH")", dizia a carta enviada pela TAP à Pasogal.

Além disso, a companhia aérea notava ainda que a opção anteriormente em cima da mesa, um adiantamento, atingiu um impasse. "Recordamos que este impasse resultou do facto de V. Exas. nos terem transmitido, no passado dia 8 março de 2021 (já numa fase final das negociações, apesar das várias interações tidas anteriormente sobre o assunto), que não podiam, na data de celebração dos instrumentos contratuais inerentes à concessão do Adiantamento, prestar as declarações e garantias previstas nesses instrumentos contratuais relativamente à promessa de penhor de ações detidas pela Pasogal, SPGS, S.A. (a "Pasogal") no capital social da SPdH a favor da TAP e da promessa de penhor de equipamentos da SPdH a favor da TAP, ou seja, que V. Exas. não podiam confirmar, em particular, que as ações e os equipamentos em causa, prometidos empenhar a favor da TAP, eram efetivamente da Vossa propriedade e que os mesmos se encontram livres de ónus ou garantias", dizia a TAP.

Agora, a Pasogal de Alfredo Casimiro, na carta endereçada ao governo a que o DV teve acesso, quer "esclarecer, relativamente ao 'impasse' negocial", que a "Pasogal SGPS S.A. não recusou em momento algum prestar as declarações e garantias previstas na minuta de Contrato Promessa de Penhor de Acções e de Equipamentos proposta pela TAP, na versão recebida às 20:03 do Domingo, dia 7 de Março, e que reformulava, em função do acordado em reunião dessa manhã com a presença do Senhor Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, a versão recebida às 17:10 de Sábado, dia 6 de Março".

Diz que "era sabido que a Pasogal SGPS S.A. não tinha ainda comentado qualquer das versões recebidas daquele contrato" e que "na reunião da noite desse Sábado, 6 de Março, igualmente com a presença do Senhor Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, expressamente dizer que não havia analisado, em qualquer das suas versões, a minuta daquele Contrato Promessa, mas que o faria logo que fosse alcançado um acordo, e já sobre a versão que viesse a reflectir esse acordo. Foi o que fez, na noite de Domingo para segunda-feira, sobre a versão então recebida da TAP, tendo sugerido, perante o rol de declarações e garantias apresentado relativamente às acções e aos equipamentos prometidos dar em penhor, e para não criar excepções a cada uma das alíneas, o que complicaria a redacção num momento em que o tempo se esgotava, que a data a que se reportavam as declarações e garantias fosse não a data da promessa mas a data prevista para a constituição do penhor das acções ou do penhor dos equipamentos, respectivamente. Mais se comprometia a assegurar (em termos não meramente de esforços mas de resultado) que à data da constituição dos penhores todas as declarações e garantias fossem plenamente válidas".

Os trabalhadores da Groundforce receberam apenas 500 euros dos salários referentes a fevereiro. Dada a situação da companhia, os funcionários têm realizado várias manifestações e nesta segunda-feira foram recebidos no Palácio de Belém pelos assessores de Marcelo Rebelo de Sousa.

