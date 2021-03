Groundforce aprova na sexta venda de material à TAP

Trabalhadores da Groundforce manifestam-se junto à residência Oficial do primeiro-ministro, António Costa © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O impasse na Groundforce deverá ser aliviado nas próximas 24 horas. Está marcada para sexta-feira, 19 de março, a reunião do conselho de administração da empresa de handling que deverá aprovar a venda de equipamento à TAP.

A companhia aérea portuguesa confirmou esta quinta-feira que há uma proposta de venda de equipamento no valor de 6,97 milhões de euros. Este material será posteriormente alugado pela Groundforce à TAP, segundo o comunicado de imprensa.

Este entendimento permitirá, no imediato, pagar o resto do salário de fevereiro e o ordenado de março aos 2400 trabalhadores da Groundforce. Os trabalhadores da empresa de assistência em terra receberam apenas 500 euros relativos aos salários do mês de fevereiro.

Em paralelo, decorrem negociações para rever a estrutura acionista da Groundforce, dividida entre a Pasogal - de Alfredo Casimiro, com 50,1% - e a TAP - com uma participação de 49,9%.

Este foi o comunicado emitido pela tarde esta tarde pela TAP:

"A TAP S.A., na qualidade de Cliente da SPDH (Groundforce), face à situação vivida por aquela empresa, tem vindo a proceder, desde Novembro de 2020, a pagamentos por antecipação de serviços. Dada a situação que recentemente afetou os trabalhadores da Groundforce e que todos lamentamos, a TAP, S.A propôs à SPDH (Groundforce) proceder à aquisição dos seus equipamentos de handling, no valor de seis milhões, novecentos e setenta mil euros (€6.970.000,00), valor esse que é o necessário e suficiente para que a SPDH (Groundforce) possa pagar os salários de fevereiro de 2021 e Março de 2021, bem como os correspondentes impostos de Março de 2021.

A SPDH(Groundforce) através de carta assinada pelos seus Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva confirmou a intenção de aceitar a proposta da TAP S.A., sendo que os documentos necessários à conclusão da aquisição dos equipamentos por esta última à primeira empresa estão em fase final de conclusão, e a aprovação formal da SPDH (Groundforce) deverá dar-se no seu próximo conselho de administração que terá lugar amanhã, dia 19 de Março de 2021. A concluir-se esta operação, como julgamos ser possível, a TAP S.A. alugará à SPDH (Groundforce) os equipamentos de handling entretanto adquiridos para que esta possa prestar os serviços contratualizados.

A preocupação da TAP S.A. ao fazer a presente proposta foi a de tentar resolver o mais rapidamente possível a situação de fragilidade em que se encontram os trabalhadores da SPDH (Groundforce) e não qualquer outra.

Este acordo não tem, pois, qualquer relação direta com as negociações que têm vindo a decorrer entre a TAP, SGPS, S.A. - acionista minoritário da SPDH (Groundforce) - e a Pasogal - acionista maioritário da SPDH (Groundforce)."