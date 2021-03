Groundforce ganha tempo para chegar a solução estrutural

Manifestação de trabalhadores da SPdH/Groundforce, organizada pelo movimento SOS handling, em protesto pelo não pagamento de salários e despedimentos anunciados 02 de março de 2021, junto à entrada da estação do Aeroporto do Metropolitano de Lisboa. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

Quase um mês depois, os trabalhadores da Groundforce vão receber a parte dos salários em falta relativos a fevereiro. E os de março também estarão assegurados. A TAP - que é simultaneamente acionista (49,9%) e cliente - chegou a acordo com a Pasogal de Alfredo Casimiro (50,1%) para comprar equipamentos e sucessivamente alugá-los à Groundforce no valor de quase 7 milhões de euros. Mas a solução é um paliativo que só compra tempo para encontrar remédio duradouro para firma de handling.

Em comunicado enviado às redações ao final do dia, a TAP confirmou ontem que recebeu "assinados os contratos relativos à aquisição de equipamentos" e "procedeu às transferências necessárias ao pagamento dos salários em causa. A TAP, S.A. assegura ainda que processará no dia próprio os pagamentos devidos aos trabalhadores e relativos aos salários de março".

Solução estrutural

O dinheiro que a TAP injetou na Groundforce não representa "uma solução estrutural" mas "de curto prazo", admitiu Miguel Frasquilho, chairman da TAP, quinta-feira, no Parlamento. Dizia ainda ser necessário que nas próximas semanas ou meses as partes continuem a trabalhar "para que a solução estrutural possa ser desenhada".

O que se segue ainda não é claro. No último fim de semana, a TAP apresentou uma proposta para o aumento de capital no valor de 7 milhões de euros. A operação seria feita através da subscrição total por parte da companhia aérea de 697 mil novas ações, a emitir com o valor nominal de dez euros cada. Alfredo Casimiro propôs uma revisão do preço, algo que, indicou Frasquilho, não foi aceite pela TAP.

Casimiro, que também esteve nesta semana no Parlamento, assegurou ter capacidade financeira para aceitar um aumento de capital, que estimou que seria de entre 7 e 10 milhões. Mas disse querer saber as perspetivas futuras da TAP para a empresa de assistência em terra. O contrato entre TAP (cliente) e Groundforce para a prestação de serviços nos aeroportos termina em junho de 2022. "Capital significa capitalista e eu assumo-me como capitalista, e só farei esse investimento se tiver condições para recuperar o investimento num certo e determinado número de anos", disse Casimiro. O responsável indicou ainda que, pelos seus cálculos, serão necessários dez anos para recuperar o investimento. Casimiro quer uma garantia da companhia aérea de que vai manter-se como prestadora de serviços durante esses dez anos.

Um argumento que não colhe na TAP. Frasquilho, além de sublinhar que - dado que a TAP está sob reestruturação e por isso "os custos em todas as áreas terão também de baixar - é natural que, no que toca aos serviços prestados em termos de handling haja necessidade de revisão, disse que a renegociação do contrato ainda não arrancou. E acrescentou que não lhe parece "normal" renegociar contratos de prestação de serviços por dez anos. "Estamos disponíveis para a renegociação, que será muito importante para a TAP e para a Groundforce", rematou.

Quanto a um eventual empréstimo, junto da banca, com aval do Estado no valor de 30 milhões, ao abrigo das linhas covid, Alfredo Casimiro explicou que ainda tem de ser procurada uma solução para as garantias pedidas, uma vez que esta ainda não está "identificada". Casimiro tornou-se acionista maioritário da Groundforce em meados de 2012. Desde então e até 2019, a empresa de handling gerou 28,8 milhões de lucro. Segundo o empresário, desde que assumiu a empresa, foram pagos 8,3 milhões em dividendos à TAP. A pandemia roubou à empresa 90 milhões em faturação face ao ano anterior.