Groundforce: "Os salários serão pagos no máximo até à próxima segunda-feira"

Serviço da Groundforce no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Os trabalhadores da Groundforce vão receber os salários em atraso no máximo até à próxima segunda-feira. A informação foi dada em audição parlamentar por André Teiva, presidente da Plataforma de Sindicatos de Terra do Grupo TAP. Os trabalhadores da empresa receberam apenas 500 euros dos ordenados relativos a fevereiro. "Os salários serão pagos no máximo até à próxima segunda-feira", afirmou.

O representante dos trabalhadores indicou ainda que, esta manhã, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, lhes explicou os moldes da solução para a Groundforce. "A solução passa pela TAP comprar os equipamentos todos à Groundforce e depois alugá-los à mesma. Uma operação que é conhecida por sale e leaseback, e com isto permite a entrada de dinheiro suficiente para tratar da questão dos salários em atraso, dos impostos que têm de ser liquidados até à próxima segunda-feira e para o salários de março e, estamos em crer, abril e maio enquanto, obviamente, se resolve a questão acionista, que tem de ser resolvida pelos próprios", disse André Teiva.

Segundo indicou a Comissão de Trabalhadores da Groundforce à Lusa, a TAP deverá - segundo o que foi transmitido - comprar material por 7,5 milhões de euros, sendo posteriormente alugado à Groundforce.

Pouco antes do arranque da audição, a Pasogal, de Alfredo Casimiro - o acionista privado e maioritário da Groundforce - emitiu um comunicado que assegurava que havia um acordo que permitia desbloquear o impasse para já.

"A Groundforce e a TAP chegaram, há minutos, a um entendimento que desbloqueia provisoriamente o impasse na empresa. O acordo alcançado agrada à Groundforce, até porque é muito semelhante ao que a empresa propôs desde o início. A Groundforce está, naturalmente, satisfeita por ter sido possível encontrar uma solução que permita pagar os salários aos trabalhadores e pôr fim à angústia de 2400 famílias", pode ler-se num comunicado da Pasogal enviado esta quinta-feira às redações.

O documento dizia ainda que "resolvida a urgência, a Groundforce continuará a empenhar os seus melhores esforços, certamente com o apoio dos acionistas PASOGAL e TAP, no sentido de resolver a questão de fundo. É preciso criar as condições para que a empresa possa desenvolver tranquilamente a sua atividade, como aconteceu nos últimos 8 anos, preservando os postos de trabalho e o valor criado"

"A Groundforce acredita que, depois destas difíceis semanas, contará com a celeridade das entidades oficiais para a concretização do empréstimo com o aval do Estado que permitirá recuperar, de forma definitiva, o normal funcionamento da empresa", acrescentava.