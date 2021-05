Groundforce: Pedido de insolvência "não resolve o problema" mas "agrava-o e adia uma solução"

Alfredo Casimiro, presidente do conselho da administração da Groundforce © Alfredo Casimiro/Facebook

A Groundforce considera que o pedido de insolvência da empresa, requerido esta segunda-feira, 10 de maio, pela TAP, "não resolve o problema" da companhia de handling (assistência em terra nos aeroportos). O líder da Groundforce diz que foi "ontem surpreendido pelo pedido de declaração da insolvência da Groundforce", tendo tomado conhecimento desta "pelos jornais, pouco depois de ter estado reunido com a TAP em Assembleia Geral de Acionistas, sem que me tivesse sido dita uma única palavra sobre a decisão".

A TAP "na qualidade de credora" requereu a "insolvência da SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A. ("Groundforce"), junto dos Juízos de Comércio de Lisboa do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com o objetivo, se tal for viável, de salvaguardar a viabilidade e a sustentabilidade da mesma, assegurando a sua atividade operacional nos aeroportos portugueses". A Groundforce, em comunicado, diz que esta decisão de requerer "com o patrocínio do Governo, a declaração de insolvência da SPDH Groundforce não resolve o problema da empresa. Pelo contrário, agrava-o e adia uma solução".

A empresa liderada por Alfredo Casimiro (que é também o principal acionista da empresa através da Pasogal, que detém 50,1%) diz que a Groundforce "não é um problema para a TAP. A TAP, sim, é um problema para a Groundforce. Nenhum dos graves problemas que a TAP enfrenta se resolverá à custa da Groundforce".

"É, por isso, irresponsável, agravar a situação da Groundforce porque, inevitavelmente, isso agravará também a situação da TAP e de todos os trabalhadores deste universo", acrescenta.

A Groundforce foi privatizada em 2012, tendo Alfredo Casimiro ficado com 50,1% da empresa e a TAP com 49,9%. Em 2020, a pandemia atirou o transporte aéreo para uma crise grave e os setores que navegam à volta deste meio de transporte também entraram em crise. Foi o que aconteceu com a Groundforce, que tem na TAP um dos seus principais clientes.

Perante as dificuldades da empresa de assistência em terra, a companhia aérea começou em agosto do ano passado, a fazer adiantamentos de pagamentos de serviços prestados ou a prestar. Estes adiantamentos, que foram dando liquidez à Groundforce, terminaram neste ano quando a TAP - que atravessa um plano de reestruturação que ainda não obteve luz verde de Bruxelas - considerou que era preciso mais garantias do reembolso da dívida da Groundforce à TAP, pedindo um penhor a favor da TAP sobre as ações da Pasogal.

Sobre esta questão, surgiram várias trocas de opiniões entre a Pasogal e o Governo - acionista maioritário da TAP - sendo que, depois, ficou claro que a Pasogal não tinha condições para dar os títulos em penhor. Uma segunda hipótese encontrada então passava por um aumento de capital, que seria subscrito pela companhia aérea, de forma a dar-lhe liquidez para cumprir com as suas obrigações para com os trabalhadores - que em meados de março tinham recebido apenas 500 euros do salário de fevereiro - e com as autoridades. Essa via também não chegou a acontecer.

A 19 de março, a Groundforce e a TAP chegaram a um acordo: a companhia aérea comprou os equipamentos à empresa de handling, por quase sete milhões de euros, e simultaneamente passou a aluga-los à Groundforce, tendo esta de pagar esse aluguer. Com os cerca de sete milhões de euros, a Groundforce regularizou os pagamentos dos salários em atraso, bem como efetuou o pagamento dos salários de março e abril, e cumpriu também com as suas obrigações fiscais.

Já no final de abril, a Groundforce decidiu rescindir este acordo com a TAP, alegando que o acordo colocava em causa a "sobrevivência". A TAP contestou esta decisão, dizendo que os acordos são válidos. A relação entre os dois acionistas tem sido tensa.

A Groundforce, no comunicado desta terça-feira, 11 de maio, diz que: "o Governo neste processo, teve sempre dois pesos e duas medidas, senão mesmo duas caras. Usou uma cara para lidar com uma empresa pública que nacionalizou, a TAP, e outra cara para lidar com uma empresa privada que parece querer nacionalizar, a Groundforce".

"Uma empresa viável e estratégica para Portugal, que dá emprego a 2400 pessoas, está hoje em risco por causa de decisões precipitadas como esta, fruto de impulso e tomadas em nome da ambição política e não do superior interesse do país. As consequências são óbvias: com a instabilidade que está a ser criada, ambas as empresas, TAP e Groundforce, terão menos condições para iniciar o processo de recuperação económica e financeira à medida que a conjuntura o for permitindo", frisa ainda.

A administração da empresa de handling diz continuar disponível para "encontrar uma solução que proteja os interesses dos trabalhadores, acionistas e, em última instância, do País".

"Pela minha parte, enquanto acionista, utilizarei todos os mecanismos legais ao meu dispor para defender os legítimos interesses da empresa e da Pasogal", frisa Alfredo Casimiro.

(Notícia atualizada pela última vez às 12:01)