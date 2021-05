Groundforce: salários de maio em risco após pedido de insolvência pela TAP

Groundforce © Álvaro Isidoro / Global Imagens

A Groundforce alertou esta terça-feira que o pagamento dos salários dos trabalhadores relativos a maio está em risco devido ao pedido de insolvência pela TAP.

A empresa adianta que, ao mesmo tempo, este pedido de insolvência "vai dificultar a operação de venda que se encontra em curso com diversos players internacionais do setor" e "bloqueou o acesso ao financiamento de curto prazo junto da banca, com especial ênfase para a Caixa Geral de Depósitos".

Num comunicado, a empresa, que emprega 2400 trabalhadores, avisa que o processo "pode comprometer" o pagamento "dos salários de maio aos trabalhadores, até agora salvaguardado".

"A Groundforce foi confrontada com o pedido de insolvência apresentado pelo acionista TAP que, evidentemente, põe em risco e dificulta, desnecessariamente, quer as negociações em curso, quer o objetivo de encontrar uma solução para os problemas que a empresa enfrenta", frisa a empresa. "Além disso, coloca em causa os seus atuais 2400 postos de trabalho", salienta.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, vai ser hoje ouvido no Parlamento, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, sobre o pedido de insolvência da Groundforce por parte da TAP e também acerca do Aeroporto do Montijo.

