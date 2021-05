Groundforce: Salários de maio podem estar em risco

Trabalhadores da Groundforce durante a manifestação para exigirem o pagamento integral do salário de fevereiro, frente à Assembleia da República, em Lisboa, 08 de março de 2021. ANDRÉ KOSTERS/LUSA © LUSA

A Groundforce não terá liquidez suficiente para pagar os salários de maio. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, esteve nesta segunda-feira, 10 de maio, reunido com os sindicatos representativos da empresa de handling (assistência em terra nos aeroportos) e, segundo o jornal online ECO, o governante indicou não haverá liquidez suficiente para os salários de maio, havendo assim o risco de os cerca de 2400 trabalhadores ficarem com salários em atraso.

Esta informação, que segundo o jornal foi reportada aos sindicatos, vai contra o que o acionista principal da Groundforce tem indicado. No final de abril, fonte da empresa de handling dizia ao Dinheiro Vivo que os salários de maio estavam garantidos. A empresa liderada por Alfredo Casimiro, que é também o principal acionista através da Pasogal, adiantava que uma gestão eficiente e o aumento do número de voos previstos iam permitir-lhe ter recursos para pagar os ordenados de maio.

Os funcionários da empresa de handling já estivera com salários em atraso no início deste ano. Depois de a TAP ter pedido mais garantias para continuar a apoiar a empresa, e isso não ter acontecido, bem como não ter chegado a bom termo a possibilidade de um aumento de capital, que seria subscrito pela TAP, em meados de março os trabalhadores tinham recebido apenas 500 euros relativos aos salários de fevereiro.

Foi perante esta situação que, a 19 de março, a Groundforce e a TAP chegaram a um acordo: a companhia aérea comprou os equipamentos à empresa de handling, por quase sete milhões de euros, e simultaneamente passou a aluga-los à Groundforce, tendo esta de pagar esse aluguer. Com os cerca de sete milhões de euros, a Groundforce regularizou os pagamentos dos salários em atraso, bem como efetuou o pagamento dos salários de março e abril, e cumpriu também com as suas obrigações fiscais.

Mas se a Groundforce assegurava que tinha capacidade para pagar os salários deste mês, o mesmo não acontece com os subsídios de férias. A 30 de abril, a Groundforce revelou não ter condições para pagar os subsídios de férias aos seus cerca de 2400 trabalhadores, uma vez que os sindicatos estão contra a utilização do excedente que consta no fundo de pensões da empresa para esse fim.

Pedido de insolvência

O encontro entre o governante e os sindicatos teve lugar no dia em que a TAP pediu a insolvência da Groundforce. A companhia aérea, que é simultaneamente cliente e acionista minoritária da empresa de assistência em terra, considera que estão "esgotadas todas as hipóteses de encontrar com o acionista maioritário da Groundforce uma solução" e, por isso, decidiu avançar com o pedido de insolvência. Com esta medida, diz, pretende assegurar a viabilidade da empresa de handling.

"A Transportes Aéreos Portugueses, S.A. ("TAP"), na qualidade de credora, requereu, hoje a insolvência da SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A. ("Groundforce"), junto dos Juízos de Comércio de Lisboa do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com o objetivo, se tal for viável, de salvaguardar a viabilidade e a sustentabilidade da mesma, assegurando a sua atividade operacional nos aeroportos portugueses", dizia nesta segunda-feira, 10 de maio, em comunicado enviado às redações.

Assim, perante "agravamento da situação financeira da Groundforce", a "inexistência de soluções credíveis para a possibilidade de obtenção de financiamento (em particular, face à recusa de financiamento e de prestação de garantia por parte da Caixa Geral de Depósitos e do Banco Português de Fomento)", a "recente decisão unilateral (e ilegal) da Groundforce de considerar inválidos e ineficazes os contratos celebrados em 19 de março de 2021 com a TAP, observando-se o seu incumprimento por falta de pagamento do aluguer dos equipamentos vendidos à TAP", e a "falta de condições que, na perspetiva da TAP, o acionista maioritário da Groundforce tem para restabelecer a confiança dos seus credores", a companhia aérea acredita que o único caminho possível para a viabilidade da empresa passa pela insolvência.

"A TAP considera que esgotou todas as hipóteses de encontrar com o acionista maioritário da Groundforce uma solução que permita garantir um horizonte futuro para a empresa. É, assim, forçada a concluir que o pedido de declaração de insolvência da Groundforce é a decisão que, no médio prazo, melhor protege os seus trabalhadores e a generalidade dos seus credores e permite perspetivar, se tal se mostrar possível, a sua viabilidade e sustentabilidade futura. No curto prazo, a declaração de insolvência, uma vez aceite, permitirá a nomeação de um Administrador de Insolvência. Esta é, para a TAP, a solução transitória que melhor permite restaurar a confiança na gestão da Groundforce", diz a empresa liderada por Ramiro Sequeira em comunicado.

A Groundforce, que tem como acionista maioritário a Pasogal de Alfredo Casimiro, presta serviços de assistência em terra à TAP nos aeroportos portugueses de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo. Além disso, a companhia aérea é acionista, mas minoritária, o que "não lhe permite pesar decisivamente nas opções estratégicas e na condução dos negócios desta sociedade, em sede de decisões do seu Conselho de Administração".

No encontro entre o ministro Pedro Nuno Santos e os sindicatos, o governante, segundo o Eco, deixou claro que este pedido de insolvência não irá implicar despedimentos na companhia de handling.