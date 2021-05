Groundforce: TAP absteve-se na votação que destituiu Paulo Leite

TAP Air Portugal planes sit on the tarmac at Humberto Delgado airport in Lisbon on December 9, 2020. - The Portuguese government is due to submit to the European Comission a restructuring plan of the state-owned carrier TAP Air Portugal, which received in July a 1.2 billion-euro rescue loan. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © AFP

A Assembleia Geral de acionistas da Groundforce votou nesta segunda-feira, 10 de maio, a destituição de Paulo Leite da presidência executiva da empresa de handling. Em comunicado, a Pasogal, acionista maioritária da firma de assistência em terra, dizia que tinha sido uma decisão "por unanimidade". Contudo, e de acordo com a declaração de voto da TAP, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, a companhia absteve-se.

"A TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. não adere à proposta de deliberação apresentada pela Pasogal, SGPS, S.A. no âmbito do Ponto Um da ordem de trabalhos, nem aos respetivos fundamentos, discordando expressamente das alegações constantes desta proposta no que se refere aos contratos de compra e venda e de aluguer de bens móveis celebrados em 19 de março de 2021 entre a Transportes Aéreos Portugueses, S.A. e a SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A.", diz a declaração.

No início de abril, Paulo Neto Leite deixou de ser presidente executivo (CEO) da Groundforce, cargo que passou a ser exercido pelo presidente do Conselho de Administração, Alfredo Casimiro. Em comunicado emitido na altura, a Pasagol, de Alfredo Casimiro, acionista maioritário da Groundforce (50,1%), explicava que "a destituição de Paulo Neto Leite, com efeitos imediatos, justifica-se por um conjunto de situações que configuraram uma violação grave dos deveres de lealdade".

"Os acionistas entenderam que a confiança no até aqui CEO foi ferida de morte e que este não tem condições para conduzir os negócios sociais da empresa ou para se envolver na procura de soluções sustentáveis para a Groundforce", referia então.

Uma vez que a TAP considera que o acordo de compra e aluguer dos equipamentos da Groundforce, alcançada em meados de março, é válido - apesar da Pasogal ter decidido rescindir no final do mês passado -, decidiu abster-se na votação desta segunda-feira.

A Pasogal, a meio da tarde, emitiu um comunicado em que diz que: "a Assembleia Geral de acionistas da Groundforce deliberou hoje, por unanimidade, a destituição por justa causa e com efeitos imediatos do Eng. Paulo Leite, que foi até há pouco o CEO da empresa. Esta deliberação fundamenta-se na prática de sucessivos atos de gestão que lesaram a empresa, bem como de notícias alimentadas pelo próprio e nunca desmentidas, que contribuíram para a deterioração do ambiente interno e da relação entre os seus acionistas", pode ler-se no documento enviado às redações.

A Pasogal - de Alfredo Casimiro - e que é a acionista maioritária da Groundforce, nota ainda que tanto ao presidente executivo como à Comissão Executiva da Groundforce "exigia-se o foco total na gestão do dossier do empréstimo bancário no valor de 30 milhões de euros, com aval do Estado (através do Banco de Fomento), de que a empresa dependia para sobreviver".

No entanto, diz que, "a atuação do Eng. Paulo Leite foi pautada por jogadas e intrigas políticas, por omissão de informação, por mentiras e por manobras pérfidas que tiveram como único objetivo a desestabilização da empresa, o prejuízo da imagem púbica e privada dos seus acionistas, para que, enfim, pudesse operar o tão noticiado "MBO", que só a ele interessava e que pretendia afastar de cena o acionista que o tinha nomeado", isto é a Pasogal.

O principal acionista da empresa de handling (que detém 50,1%) admite ainda poder levar o agora ex-presidente executivo a tribunal por gestão danosa. "A atitude do Eng. Paulo Leite, nomeadamente a sua conduta no processo do empréstimo e nos eventos que se lhe seguiram, estão a ser objeto de uma rigorosa auditoria legal e o Conselho de Administração da Pasogal não afasta a hipótese de o vir a responsabilizar criminalmente por gestão danosa, designadamente pela utilização e divulgação a terceiros de informação sigilosa da empresa e dos seus acionistas, obtida no âmbito das suas funções de Administrador", afirma em comunicado.

"A conduta desleal e irresponsável do Eng. Paulo Leite colocou em risco todo o trabalho que foi desenvolvido na empresa desde a sua reprivatização, em 2012, e destruiu muito do valor criado pelos trabalhadores e diretores da empresa", remata.