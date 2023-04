GroupM tem novo CEO

Francisco Teixeira (CEO GroupM), Manuel Maltez (CEO WPP Portugal) e José Pedro Dias Pinheiro (Chairman GroupM) © DR

O GroupM - grupo de agências de meios da WPP - tem um novo CEO. Francisco Teixeira, que até agora foi o responsável pela área de relações públicas do grupo WPP (uma companhia que opera em marketing e publicidade em 110 países). A acompanhar o novo CEO do GroupM fica José Pedro Dias Pinheiro com as funções de chairman, que durante 25 anos desempenhou o cargo de presidente executivo.

Uma performance que Manuel Maltez, o CEO da WPP Portugal, enaltece. "José Pedro Dias Pinheiro desempenhou a função de CEO do GroupM, ao longo dos últimos 25 anos, de forma reconhecidamente exemplar. Acompanhou o evoluir dos tempos, antecipou tendências e preparou há muito o GroupM para a transformação tecnológica que estamos a viver. Com a entrada de Francisco Teixeira reforçamos e rejuvenescemos a liderança do GroupM, com a mais-valia de continuarmos a contar com a experiência e a presença do José Pedro, agora na qualidade de Chairman".

Por seu turno, o novo CEO do GroupM garante que quer fazer muito pela empresa, cujos destinos agora gere. "Entro com muita energia e igual vontade de fazer. A WPP e o GroupM são a casa perfeita para quem, como eu, pretende estar permanentemente a aprender e a ser desafiado, a desenvolver e a criar com impacto. É um privilégio trabalhar com uma equipa tão multifacetada, robusta e competente como a que integra as agências do GroupM, num mercado cada vez mais desafiante, competitivo e tecnológico".