Grupo açoriano SATA atinge um milhão de passageiros transportados este ano

Sata já transportou um milhão de passageiros este ano © Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Agosto, 2022 • 17:11

As companhias aéreas do grupo SATA atingiram em 31 de julho um milhão de passageiros transportados, dez semanas mais cedo do que em 2021 e dias antes do ocorrido em 2019, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, o grupo de aviação açoriano adianta que "a marca simbólica de um milhão de passageiros" transportados nas companhias aéreas do grupo - SATA Air Açores e Azores Airlines -, "acabou por ser alcançada antes mesmo do registado em 2019".

"A 31 de julho de 2022, o grupo SATA atingia a marca de um milhão de passageiros transportados", assinala a empresa.

Na nota, a empresa adianta ainda que já em 2021 as companhias aéreas do grupo SATA tiveram "uma evolução muito positiva da procura, comportamento inesperado num setor muito afetado pelos efeitos da pandemia" de covid-19.

O grupo refere também que os dados agora divulgados representam "um aumento de 3% no número de passageiros transportados quando comparado com o ano de 2019 e de 83% se comparado a igual período de 2021".

Segundo a companhia, a SATA Air Açores, que assegura as ligações aéreas entre as nove ilhas dos Açores, recebia em 1977 o seu passageiro um milhão.

Dado que os voos da companhia aérea iniciaram-se em 1947, significa que "foram necessários trinta anos para atingir o marco simbólico", lê-se no comunicado.

Atualmente, "as companhias aéreas transportam mais de um milhão de passageiros a cada ano que passa", acrescenta a SATA.

Na segunda-feira, a companhia revelou que o grupo SATA obteve no primeiro semestre receitas consolidadas de 107,9 milhões de euros, um crescimento de 51,4% em relação ao mesmo período de 2021 e de 15,2% em relação ao mesmo período de 2019.

Numa nota enviada às redações, a companhia aérea açoriana informou que este valor "passa a constituir o melhor primeiro semestre em termos de receita desde que há registos consolidados".

Os números assinalam "a recuperação do tráfego pós-pandemia" de covid-19 e, por consequência, a "recuperação da atividade turística, fundamental para a Região Autónoma dos Açores", explicou ainda a companhia.