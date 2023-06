Águas de Portugal com lucro de 100 milhões de euros em 2022

Águas de Portugal © LUSA

O grupo Águas de Portugal (AdP) registou lucros de 100 milhões de euros em 2022, acima do valor de 2021, tendo o volume de investimentos aumentado 50% para 240 milhões de euros.

Em comunicado, no qual refere que o relatório e contas consolidadas de 2022 foi aprovado em assembleia-geral, a AdP indica que no exercício relativo ao ano passado o volume de negócios se manteve "relativamente estável", na ordem dos 740 milhões de euros.

Por seu lado, o volume de investimento atingiu "cerca de 240 milhões de euros, representando um aumento de 50% em relação ao ano anterior, mediante a incorporação de ativos e o reforço das infraestruturas das empresas do Grupo AdP em todo o território nacional".

A mesma informação avança que o grupo teve um "resultado líquido de 100 milhões de euros, influenciado por ganhos na estrutura de custos e da evolução das taxas de juro de referência", e acima dos 83,3 milhões de euros que foram comunicados relativamente a 2021.

Este resultado líquido, refere o comunicado, sustenta "a capacidade de auto financiamento requerida pelo avultado programa de investimentos de 1,5 mil milhões de euros".

No comunicado, a AdP salienta também que a solidez da estrutura financeira da empresa surge reforçada pela "continuada redução da dívida líquida que não ultrapassa agora os 1.240 milhões de euros".

Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal, José Furtado, sublinha que "o bom desempenho económico-financeiro e operacional do Grupo Águas de Portugal confere a necessária estabilidade e capacidade de investimento das empresas, fatores determinantes na garantia da segurança e fiabilidade de um serviço público essencial à vida, num contexto de enormes desafios".

Detido pelo Estado e fundado em 1993, o grupo AdP, é constituído por 19 empresas, das quais 13 são entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais que prestam serviços em 222 municípios de Portugal continental, abrangendo cerca de oito milhões de pessoas.