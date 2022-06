Grupo Águas de Portugal em parceria para dar apoio técnico a projeto no Líbano

Atendimento ao público do Grupo Águas de Portugal © DR

O Grupo AdP - Águas de Portugal, em parceria com a DAI, empresa de desenvolvimento internacional de origem norte-americana, anunciou que vai fornecer suporte técnico ao projeto Water Sanitation and Conservation (WSC) no Líbano.

O principal objetivo do projeto é "apoiar as quatro empresas regionais de água e saneamento do Líbano", beneficiando diretamente cerca de 4,8 milhões de residentes, além de visar a melhoria da conservação e proteção dos recursos hídricos do país, refere o grupo empresarial em comunicado.

E prossegue: "O projeto Water Sanitation and Conservation (WSC) é financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID)".

Este projeto terá uma duração prevista de três anos, podendo estender-se por mais dois, adianta na nota distribuída.

Ainda este ano, a AdP Internacional, empresa do grupo AdP que opera nos mercados internacionais, irá mobilizar sete peritos para realizarem o diagnóstico operacional nas quatro concessionárias regionais de água e saneamento, com foco nos "aspetos técnicos mais críticos (produção/distribuição de água e financeiro)".

O trabalho da equipa, esclarece o Grupo AdP, integra também o desenvolvimento de uma "estratégia de emergência para a gestão de água de médio prazo" e a "conceção de contratos baseados no desempenho" e apoio na implementação e monitorização relativos à operação e manutenção de infraestruturas de água e águas residuais, bem como à gestão de água não faturada.

É referido ainda que as intervenções visam a melhoria do desempenho de cinco estações de tratamento de águas residuais, nomeadamente quanto à eficiência energética e operacional.