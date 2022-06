Grupo Águas de Portugal subscreve carta de princípios na Conferência dos Oceanos da ONU

Atendimento ao público do Grupo Águas de Portugal © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Junho, 2022 • 12:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo Águas de Portugal foi um dos 150 signatários da carta de princípios UN Global Compact Sustainable Ocean Principles, que abrange 30 indústrias e seis continentes, num evento especial da Conferência dos Oceanos da ONU, em Cascais.

Com este compromisso de agir em defesa de um oceano mais saudável, o grupo vai avaliar o seu impacto no oceano e integrar a sustentabilidade oceânica na sua estratégia geral, juntando-se a algumas das maiores empresas da economia azul, incluindo Mediterranean Shipping Company, Ørsted, SAP SE e Thai Union.

O UN Global Compact anunciou que se juntará a uma aliança de "stakeholders" (partes interessadas) globais para desenvolver uma orientação universal para as Blue Bonds - um compromisso para reforçar a consistência e transparência do mercado global no financiamento da economia azul sustentável.

O Global ​​​​​​​Guidance for Bonds Financing the Blue Economy pretende fornecer aos agentes do mercado critérios, práticas e exemplos claros para empréstimos e emissões de títulos azuis.