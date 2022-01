Grupo alemão de imobiliário premium teve melhor ano de sempre em Portugal... e no mundo

Juan-Galo Macià, CEO da Engel & Völkers para Espanha, Portugal e Andorra © Engel & Völkers

Mais de 168 milhões de euros em volume de intermediação de imóveis premium em Portugal fizeram do último ano o melhor de sempre para a Engel & Völkers. O volume de intermediação em 2021 pela multinacional alemã aqui subiu 61,3% face a 2020 e o valor global das transações subiu 75%, com o preço médio das propriedades transacionadas a ultrapassar os 510 mil euros, mais 8,6% do que no ano anterior.

A multinacional alemã bateu assim o recorde de 107 milhões de euros registado em 2019, conseguindo crescer também no arrendamento, com mais 78% no volume, o que equivale a um valor próximo dos 1,9 milhões de euros (1,3 milhões de euros em 2020), comunicou o grupo.

"Este desempenho mostra a forte recuperação do mercado imobiliário premium em 2021 e beneficia do investimento significativo da Engel & Völkers em Portugal. No último ano, assistimos a uma forte recuperação da procura por imóveis de qualidade, não só nas grandes áreas urbanas, mas principalmente no litoral e no interior do país. Acreditamos muito no potencial do mercado português e temos vindo a investir significativamente na formação dos consultores, no desenvolvimento tecnológico e no crescimento da rede de franchisados nas zonas premium do país", referiu Juan-Galo Macià, CEO da Engel & Völkers para Espanha, Portugal e Andorra.

"A nossa força de vendas foi capaz de absorver a elevada e sustentada procura de propriedades de qualidade durante o último ano e tornar estes números possíveis. As boas equipas prosperam na adversidade e esta pandemia demonstrou a força da Engel & Völkers Portugal", acrescentou o responsável, apontando que ainda se sente "uma grande procura de imóveis de qualidade não só nos centros urbanos como também na costa e no interior", pelo que o grupo aposta em aumentar a carteira de imóveis. "Em Portugal, por exemplo, para as 2332 propriedades ativas temos 32 500 clientes que procuram a melhor oportunidade, o que dá uma média de aproximadamente 14 clientes por propriedade", refere Juan-Galo Macià.

A Engel & Volkers tem hoje cerca de 200 consultores que operam a marca em Portugal, 78 deles só em Lisboa, dada a enorme procura. E o objetivo assumido é duplicar esse número.

De acordo com a comunicação do grupo, a Engel & Völkers aumentou receitas de comissões globais em 2021 em cerca de 39%, para 1,27 mil milhões de euros, marcando o ano com o melhor desempenho de sempre na história da marca. "A empresa intermediou propriedades no valor de aproximadamente 40 mil milhões de euros prosseguindo a sua tendência de crescimento. 2021 foi um ano recorde graças à elevada e contínua procura de bens imobiliários e à implementação consistente da nossa estratégia empresarial. O nosso forte crescimento resulta da excelente formação dos nossos consultores para um elevado nível de profissionalismo, da intensificação das nossas atividades nos mercados mais procurados a nível internacional para primeira e segunda residência, bem como do investimento na nossa plataforma tecnológica digital", refere Sven Odia, CEO do Grupo.

No que respeita à distribuição geográfica, o maior crescimento de receitas vem dos EUA, que geraram 544 milhões de euros em comissões, com Espanha, Portugal e Andorra a registare um aumento de 77% nas receitas e Itália a subir 55%.