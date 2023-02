Grupo alemão TUI reduz prejuízo em 33,4% no primeiro trimestre

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Fevereiro, 2023 • 12:38 Partilhar este artigo Facebook

O grupo do setor de turismo TUI revelou esta terça-feira que teve um prejuízo de 256,1 milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal, iniciado em outubro passado, menos 33,4% que em igual período do ano anterior.

A faturação, por sua vez, atingiu os 3.750,5 milhões de euros, mais 58,3% na comparação com idêntico período do ano anterior.

O grupo de turismo alemão realça ainda que teve um prejuízo operacional de 158,7 milhões de euros no primeiro trimestre do exercício, embora inferior em 41,5% ao contabilizado no ano precedente.

Os hotéis tiveram um resultado operacional de 71,3 milhões de euros (-13,5%), a taxa de ocupação subiu 11 pontos percentuais para 75% e o preço médio diário da cama aumentou 20% face ao período homólogo, para 86 euros, adianta.

Os cruzeiros, por sua vez, alcançaram um lucro operacional de 0,2 milhões de euros, contra um prejuízo de 32 milhões de euros no mesmo trimestre do ano fiscal anterior, o que é justificado pelo aumento da capacidade e melhor utilização da frota, a qual voltou a operar em pleno.

O novo presidente executivo da TUI, Sebastian Ebel, afirmou na apresentação dos resultados financeiros que a sua "estratégia é clara: qualidade, disciplina nos custos e quota de mercado".

Ebel disse ainda que os números das reservas para o verão são "animadores" e que na Assembleia Geral virtual de hoje, os acionistas vão tratar dos "últimos passos" para o grupo devolver os auxílios estatais recebidos.