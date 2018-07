Grupo Amorim expande negócio do vinho ao Dão

O grupo Amorim decidiu reforçar o negócio vitivinícola, até agora centrado no Douro, e comprou a Quinta da Taboadella, no Dão. O investimento ascendeu a 1,25 milhões de euros.

A Quinta da Taboadella é uma propriedade de 50 hectares e integra uma das maiores vinhas de altitude da região do Dão.

O grupo Amorim pretende, agora, construir uma adega, criar um espaço para provas, instalar uma loja e preparar um circuito de visita.

“Este passo foi pensado há alguns anos, mas só agora tivemos a oportunidade de adquirir uma quinta”, diz Luísa Amorim, administradora da Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo, o projeto vinícola do grupo no Douro.

Em comunicado, a gestora adianta que a Quinta da Taboadella “é uma das mais antigas do Dão e o passo certo para construirmos um projeto de referência nesta região clássica, berço da Touriga Nacional com uma adega e um conceito próprio”

Este ano, haverá já lugar a uma vindima em modo experimental, para testar o potencial das uvas da propriedade.

Em 2019, a dupla de enologia e viticultura, Jorge Alves e Ana Mota, que têm a seu cargo as vinhas da Taboadella, deverá apresentar ao mercado os primeiros ensaios.

A nova adega é um projeto para daqui a dois anos.

Para Luísa Amorim, “O Dão é para nós uma das regiões mais emblemáticas e promissoras do país, e, por isso, “viemos para investir”.