Grupo Barraqueiro posiciona-se para a alta velocidade em Portugal

Humberto Pedrosa, Presidente do grupo Barraqueiro

O grupo Barraqueiro, através da B-Rail - Mobilidade Ferroviária, está a posicionar-se para a alta velocidade em Portugal, tendo notificado a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) da intenção de operar sete comboios, com uma velocidade máxima de 330 km por hora, entre Braga e Faro.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios que dá conta que, em abril, o grupo havia notificado a AMT da vontade de explorar um novo serviço ferroviário de longo curso, para passageiros, concorrendo com a CP. Agora, e com a intenção do Governo de construir novas linhas ferroviárias de alta velocidade entre Lisboa e Porto e Porto e Vigo, o grupo redefiniu o seu projeto, que tem o dia 1 de janeiro de 2025 como data prevista de arranque da operação. O prazo mínimo para a exploração do serviço é de 27 anos.

No total, avança o jornal, poderá estar em causa um investimento superior a 200 milhões de euros, com a B-Rail a pretender comprar sete automotoras a diesel e 63 carruagens para cumprir 24 horários diários, com 12 circulações em cada sentido.

Recorde-se que a Infraestruturas de Portugal disse já que pretende submeter os primeiros estudos de impacto ambiental do projeto da alta velocidade Lisboa-Porto no início de 2022, para no ano seguinte começar a lançar as obras. O objetivo é que, em 2028, a viagem demore menos de duas horas, baixando para 1h17 em 2030.