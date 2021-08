Grupo BFF aumentou créditos a receber em Portugal para 224 milhões em junho

O CEO do Grupo BFF, Massimiliano Belingheri

O grupo bancário italiano BFF tinha a receber 224 milhões de euros em créditos em Portugal no final de junho, mais 86% do que no mesmo período de 2020, segundo informação divulgada esta sexta-feira.

Já os créditos adquiridos nos primeiros seis meses deste ano foram 140 milhões de euros, mais 83% do que no mesmo período de 2020. A grande maioria dos créditos (112 milhões de euros) são na área da saúde e 28 milhões de euros em outros setores da administração pública.

O grupo italiano BFF Banking Group divulgou esta sexta-feira os resultados dos primeiros seis meses deste ano, com lucros de 210,3 milhões de euros, que compara com 37,5 milhões de euros do mesmo semestre de 2020, devido aos impactos extraordinários da aquisição do também italiano DEPObank.

Já o lucro ajustado foi de 46,6 milhões de euros, numa ligeira queda de 1% face ao mesmo período de 2020.

No final de junho, os créditos de clientes eram de 3.359 milhões de euros, menos 11% face a junho de 2020.

Os mercados internacionais (Espanha, Portugal, Polónia, Eslováquia, República Checa, Croácia e França) representavam 46% do total de créditos, acima dos 39% de junho do ano passado.

Quanto a dividendos, o banco diz que tem 212 milhões de euros para distribuir (que inclui dividendos de 2019, 2020 e do primeiro semestre deste ano) e que começou a discussão com o Banco de Itália para os pagar no início de outubro.

O BFF nasceu em 1985 em Itália, quando empresas farmacêuticas com elevadas quantias a cobrar sobre o Estado italiano se uniram e criaram um consórcio para fazer a gestão dessas cobranças, ganhando força pela escala.

A operar em Portugal desde 2014 e com uma sucursal desde 2019, o que o BFF Banking Group faz em Portugal é comprar faturas ('factoring') que empresas privadas tenham sobre a administração pública, ficando a seu cargo cobrar e receber os montantes que o Estado tem em dívida, sendo dos maiores credores do Estado português na área da saúde.