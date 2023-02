Grupo Capricciosa abre novo espaço focado na organização de eventos

Ana Arié, diretora geral do grupo Capricciosa © DR

Lisboa acaba da ganhar um novo espaço de eventos, com vista sobre o rio Tejo. A "Eventos by Grupo Capricciosa" situa-se no Parque das Nações e é, tal como o nome indica, uma sala que pode ser alugada para comemorações e acontecimentos vários, propriedade do grupo Capricciosa.

O novo espaço, que tem três mil metros quadrados e capacidade para albergar até 300 pessoas, significa mais um passo na ambição da empresa de continuar a crescer e diversificar a oferta que disponibiliza aos seus clientes.

Em conversa com o Dinheiro Vivo, a diretora geral do grupo Capricciosa, detalha que a sala é adaptável a vários momentos, desde eventos corporativos a particulares. "Um espaço que é como uma "tela em branco", com capacidade para se transformar para os mais diversos momentos", diz Ana Arié, garantido que o local prima pela versatilidade.

A ideia do grupo - que detém os restaurantes Sophia, Lat.A, Doca de Santo, Selllva, Popolo, Irish&Co, Capricciosa - ao abrir este novo local prende-se com o facto de a área de eventos ainda ser um segmento com bastante por explorar.

E, também devido à procura que as outras marcas da empresa registavam para estes momentos. "Neste sentido, arriscámos e abrimos as portas de um espaço camaleónico e que se pode transformar para todo o tipo de ocasiões", explica Ana Arié, vincando ainda que a nova sala é que se vai adaptar ao tipo de evento que vai albergar, em vez do contrário. O que também é uma forma de cunhar uma maior personalização ao evento.

O valor de aluguer da sala, que garante a exclusividade do espaço para um evento com pelo menos cinco horas de duração, começa nos 500 euros, explica a responsável. Mas frisa que os preços praticados variam consoante os menus escolhidos, bem como outras necessidades, tais como audiovisuais.

O grupo

Embora não adiante números, Ana Arié diz que o ano passado marcou a retoma económica do grupo, com resultados positivos e que motivaram a equipa para 2023. "A ambição é sempre de continuar a crescer, continuar a reinventar as propostas que são apresentadas aos clientes, surpreendendo-os", garante.

Para este ano, a empresa continua orientada para o seu crescimento. "Estamos focados em fazer de 2023 mais um grande ano para o Grupo Capricciosa, pautado por um crescimento transversal e também novas aberturas".

Para além da sala de eventos, Ana Arié explica que intenção é abrir mais restaurantes das marcas Capricciosa e Selllva, que são "dois conceitos muito fortes". Ao mesmo tempo que, garante, mantém um trabalho e investimento contínuo de desenvolvimento dos restaurantes e conceitos que já são conhecidos do público geral.

Recuperação da pandemia e inflação

A pandemia passou, mas a memória das suas repercussões ainda permanece bem presente. A área da restauração foi fortemente impactada e por isso os restaurantes do grupo Capricciosa tiveram de se renovar. "Teve de existir um trabalho de reinvenção e adaptação às novas formas de consumo", revela a diretora geral do grupo.

Apesar da dificuldade daqueles anos, a insígnia resolveu arriscar e abriu dois novos restaurantes: o Lat.A, na Doca de Santo Amaro, que surge com o objetivo de ajudar todas as pessoas a esquecer os momentos complicados, e o Sophia que tem na sua génese a cozinha italiana. O que revela a capacidade do grupo se recriar e ultrapassar um período complicado, como aponta Ana Arié.

Atualmente é a inflação que nos atinge. As subidas de preços são uma constante e, mais uma vez, a área da restauração não consegue escapar impune. "O impacto da inflação na subida dos preços foi transversal a várias áreas e a restauração não foi diferente. São vários os fatores que influenciam a evolução do preço das matérias-primas, o que acaba por ter impacto no produto final," explica a responsável.

Apesar destas contingências, Ana Arié garante o esforço do grupo Capricciosa em apresentar conceitos diferenciadores com preços médios acessíveis. "Apesar das várias alterações e situações que fogem, de certa forma, ao nosso controlo, continuamos com este compromisso bem presente, unindo sempre esforços nesse sentido".