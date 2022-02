Restaurante Capricciosa na Doca de Santo Amaro © DR

Dinheiro Vivo 24 Fevereiro, 2022 • 17:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo Capricciosa quer abrir mais restaurantes e como tal está à procura de novos espaços. A Capricciosa, reconhecida pelas suas pizzas artesanais, está à procura de áreas com cerca de 400 metros quadrados e que se localizem junto ao mar, ou perto de espaços verdes e em contacto com a natureza. Para encontrar os locais adequados à sua demanda, o grupo encarregou a equipa de Retail Leasing da JLL para "procurar ativamente novos espaços para a marca Capricciosa em diversos pontos do país", explicou a consultora imobiliária em comunicado. Outro dos requisitos da marca para os novos restaurantes foi que exista facilidade de acesso e de estacionamento automóvel.

O grupo Capricciosa tem atualmente quatro restaurantes na Grande Lisboa, nomeadamente em Carcavelos, Cascais, Doca de Santo Amaro e Parque das Nações e quer encontrar novos espaços na mesma região, mas não só.

Segundo Mariana Rosa, Head of Leasing Market Advisory da JLL, "a restauração é uma das locomotivas que está a conduzir o crescimento da procura por espaços de retalho nesta nova fase do mercado pós-pandemia. O Grupo Capricciosa é uma referência nacional nesta indústria e sabe bem a importância de criar locais focados no bem-estar dos clientes e em localizações exclusivas". Frisa ainda o entusiasmo por poder ajudar o cliente a encontrar novos espaços, apresentando-lhe as melhores opções existentes no mercado.