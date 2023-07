Grupo Cohort espera que investimento português na Defesa beneficie empresa EID

O presidente-executivo do grupo Cohort, Andy Thomis.

O investimento de Portugal em novos navios e equipamento militar vai melhorar o desempenho da empresa portuguesa de comunicações de defesa EID, parte do grupo britânico Cohort, afirmou o presidente-executivo, Andy Thomis.

Nos resultados do primeiro semestre do ano fiscal que terminou em abril, a EID era a única das seis empresas do grupo com prejuízos, atribuído a problemas nas cadeias de abastecimento, com impacto em encomendas importantes da Marinha Portuguesa.

Os resultados anuais completos só deverão ser apresentados no final deste mês, mas Thomis afirmou que "as perspetivas são muito mais positivas" para o exercício 2023/24 devido ao programa de aquisição e modernização do Ministério da Defesa.

Além da encomenda de seis navios de patrulha oceânica, o primeiro dos quais é esperado em 2026, e de um navio multifunções, o responsável referiu também um programa de modernização de equipamento para o exército e de intercomunicadores e rádios para veículos.

"Prevemos algumas oportunidades muito boas nos próximos meses", adiantou à Agência Lusa, à margem de um evento realizado esta terça-feira para jornalistas em Londres.

Apesar de exportar para 35 países, 40% da produção da EID ainda é dependente do orçamento do Ministério da Defesa português.

Além de Portugal, entre os clientes estão as Marinhas do Reino Unido, Países Baixos, Espanha e Bélgica e de outros países que não pertencem à NATO em África, América do Sul, Médio Oriente e na região da Ásia-Pacífico.

A EID é uma empresa uma empresa portuguesa de tecnologia militar fundada em 1983, especializada em comunicações navais, comunicações táticas e sistemas de informação.

Desde 2016 que 80% do capital pertence ao grupo britânico Cohort plc, tendo o Estado português mantido uma participação estratégica de 20%.

No ano fiscal passado, que acabou em abril de 2022, a EID registou um volume de negócios de 8,2 milhões de libras (9,5 milhões de euros no câmbio atual), contra 20,9 milhões de libras em 2021 (24,3 milhões de euros).

O lucro operacional foi de 860 mil libras (um milhão de euros) relativamente aos 4,8 milhões de libras (5,6 milhões de euros) em 2021.

Nos primeiros seis meses deste exercício fiscal, entre maio e outubro de 2022, o volume de negócios situou-se em dois milhões de libras (2,3 milhões de euros) e um prejuízo de 952 mil libras (1,1 milhões de euros).