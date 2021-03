Grupo ​​​​​​​Concept expande-se com mais dez clínicas 

© DR

O grupo da BodyConcept e da DepilConcept quer abrir neste ano dez clínicas, metade em Portugal, depois de no ano passado ter investido um milhão de euros em nove clínicas e ter entrado na Irlanda, Eslováquia e República Checa. 2020 foi um ano "impactante positivamente para o GrupoConcept", que terminou "com crescimento na média de faturação, face a 2019", diz Carla Nunes, diretora de expansão.

Em 2021 querem elevar para 110 o número de clínicas. "Em março teremos já mais de metade desse objetivo cumprido, tendo em conta a abertura de unidades-piloto na Irlanda, Eslováquia e República Checa, a abertura em breve de mais unidades já contratadas em Portugal e também com a notícia, em plena pandemia, da abertura de mais duas unidades na Sérvia, tornando-nos assim líderes de mercado neste país", refere Carla Nunes. Em Portugal, a reabertura segue o calendário do do desconfinamento: "O grupo Concept irá reabrir as portas com novas unidades em novos pontos do país, temos quatro clínicas DepilConcept e uma clínica BodyConcept com obras concluídas, formação realizada e equipa contratada, prontas a abrir."

O grupo português está presente com a BodyConcept no Brasil e em Cabo Verde e com a "marca estrela da internacionalização, DepilConcept", no Brasil, Irlanda, Sérvia, Eslováquia, República Checa e Polónia (50 clínicas). "Sendo um conceito de franchising, em que as nossas vendas para o exterior se limitam aos direitos da marca e à venda de produtos Concept+, o volume de negócios com o exterior ainda representa 10% do total. Com a aposta na internacionalização da marca DepilConcept, estamos certos de que o volume irá aumentar fortemente nos próximos anos", diz. Este ano, a expectativa é crescer "acima dos 10%" em todos os mercados.