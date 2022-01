Grupo CTT investe 4 milhões em 200 máquinas para reforçar operação da CTT Express (Imagem de arquivo) © Amin Chaar/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Janeiro, 2022 • 12:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo CTT investiu quatro milhões de euros em 200 máquinas para reforçar a área operacional da CTT Express e consolidar a sua atividade a nível ibérico, foi hoje anunciado pela empresa.

Em comunicado, os CTT adiantam que adjudicaram à GAM, multinacional espanhola especializada em "proporcionar soluções integrais de maquinaria por medida, o aprovisionamento de mais 200 máquinas - entre as quais se incluem porta-paletes e equipamentos de manutenção".

Este acordo de colaboração à escala ibérica tem o valor "de quatro milhões de euros", terá a duração total "de cinco anos e envolve tanto as instalações e atividade dos CTT em Portugal, como da sua filial CTT Express em Espanha".

"No âmbito desta parceria, a GAM fornecerá também formação aos colaboradores da empresa de entregas expresso", referem os Correios de Portugal.

Este acordo "insere-se no investimento que tem vindo a ser realizado e que visa a melhoria do processo de distribuição que é suportado em novas instalações, alto nível de automatização e uma rede uniformemente equipada, em benefício dos seus clientes do setor do comércio eletrónico", explicam os CTT.

"Esta parceria permite consolidar a nossa rede ibérica, proporcionando os mais elevados níveis de qualidade do setor e permite-nos igualmente estarmos preparados para acolher o crescimento que se continua a antecipar", afirma João Ventura Sousa, administrador executivo dos CTT, citado em comunicado.

A parceria "é uma oportunidade para continuarmos a crescer e a consolidar a nossa posição em Portugal e Espanha, oferecendo a todos os clientes um serviço de referência", acrescenta, por sua vez, Manuel Molins, diretor-geral dos CTT Express, também citado no comunicado.

"Graças ao novo acordo de colaboração, o grupo CTT e a sua filial espanhola de encomendas expresso terão os recursos necessários para melhorar as suas operações e reforçar as suas instalações, consolidando-se como uma referência no setor do transporte expresso a nível ibérico", adianta a empresa.

"O setor de entregas urgentes é fundamental neste momento, razão pela qual nos orgulhamos que clientes com a dimensão dos CTT Express confiem no nosso 'know-how'. Estamos satisfeitos por poder iniciar uma aliança de longo prazo com uma empresa líder neste setor no mercado ibérico", conclui Pedro Luis Fernández, presidente da GAM.