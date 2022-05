Grupo da Iberia, British Airways, Vueling e Aer Lingus compra 50 aviões à Boeing

Boeing 777 © EPA

O grupo IAG, que inclui Iberia, British Airways, Vueling e Aer Lingus, vai comprar à Boeing 25 aviões 737-8200 e outros tantos 737-10, foi comunicado à Comissão Espanhola de Títulos e Câmbios.

As aeronaves vão ser entregues entre 2023 e 2027 e podem ser utilizadas por qualquer uma das companhias aéreas do Grupo para substituir a frota, como estabelecido no acordo entre o grupo e a empresa aeroespacial norte-americana.

"A adição dos novos Boeing 737 será uma parte importante da renovação da frota de curto prazo do IAG. Estas aeronaves da próxima geração são mais eficientes em termos de combustível do que as aeronaves que substituem, de acordo com o nosso compromisso de atingir zero emissões líquidas até 2050", disse o diretor executivo da IAG, Luis Gallego.