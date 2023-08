Grupo DIA afasta fundo C2 Private Capital de comprar lojas da divisão Clarel

© DR

A cadeia de supermercados DIA afastou o fundo C2 Private Capital de poder comprar as lojas da sua divisão de perfumaria Clarel, depois do acordo entre ambos ter terminado a 31 de julho, e procura agora outras opções.

O presidente executivo da empresa, Martín Tolcachir, na conferência de apresentação dos resultados financeiros semestrais do grupo de supermercados DIA, falou do acordo de venda à Alcampo das lojas em Portugal e disse que "não há urgência" em vender a divisão de perfumaria.

O negócio da divisão de perfumaria do grupo DIA "está a correr bem", frisou o gestor, que se mostrou confiante em encontrar alternativas.

Tolcachir voltou a explicar que, após a prorrogação de um mês, o fundo não respeitou as condições de compra estabelecidas no acordo entre as partes e, por conseguinte, o contrato anunciado no final do ano "foi automaticamente rescindido".

O administrador financeiro do grupo DIA, Jesús Soto, por seu lado, referiu-se à venda do negócio em Portugal à Alcampo, por 155 milhões de euros, montante que, explicou, deverá ser incorporado na amortização da dívida para poder considerar um "refinanciamento adequado" para o "vencimento de valor elevado" em 2025.

Depois de o grupo ter vendido 223 lojas em Espanha à Alcampo, por 252 milhões, e alienado o negócio em Portugal, o presidente executivo da DIA garantiu também que "não foram tomadas mais decisões" sobre desinvestimentos.

Questionado pelos jornalistas sobre o Brasil, Tolcachir explicou que foram realizados "ajustamentos" no primeiro semestre deste ano, e que foram abertos supermercados piloto.

A rede de supermercados DIA informou hoje que teve um prejuízo de 67 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, reduzindo, no entanto, o prejuízo face ao período homólogo do ano passado.