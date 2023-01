Grupo Dia aumenta vendas em 9,6% em 2022 com subida de 0,5% em Portugal

Loja Minipreço

As vendas do grupo Dia, dono do Minipreço, cresceram 9,6% em 2022, para 7.285,8 milhões de euros, num ano marcado por subidas em todos os mercados em que está presente.

De acordo com os dados divulgados hoje, a empresa espanhola terminou o ano com 5.699 lojas a operar nos quatro países, 2.323 das quais no "novo modelo e que representam 60% da rede de proximidade ao nível do grupo".

O mercado argentino foi o que registou o maior crescimento relativo, ao avançar 30,8% para 1.364,1 milhões de euros, seguindo-se Brasil (10,9% para 889,5 milhões de euros). Em Espanha, as vendas cresceram 5,4% para 4.436,2 milhões de euros.

Em Portugal, o volume de vendas líquidas aumentou 0,5% para 596,0 milhões de euros.

"O aumento das vendas confirma que o profundo redirecionamento do negócio iniciado em 2019 serviu para consolidar um modelo vencedor e uma proposta de valor que nos aproxima do fim do processo de 'turnaround' da empresa", afirmou o presidente do conselho executivo do grupo, Martin Tolcachir, citado no comunicado.

Em 2022, o grupo anunciou duas "operações chave" que afetaram o mercado espanhol: a venda de um conjunto de lojas de grande formato à Alcampo e a venda da Clarel, unidade de negócio dedicada ao cuidado pessoal e do lar, estando ambas pendentes de encerramento.

"Foi um ano intenso para a Dia em Portugal, mas onde reforçámos o nosso compromisso junto das famílias portuguesas num ambiente económico complexo", assinalou o conselho de administração da Dia Portugal, composto por Miguel Silva, Pedro Devesa e Joana Neto.