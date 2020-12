Grupo do magnata Carlos Slim quer comprar portuguesa Aquapor

Dinheiro Vivo 30 Dezembro, 2020 • 15:38 Partilhar este artigo Facebook

O grupo espanhol Aqualia, controlado pelo magnata Carlos Slim, quer comprar a rival portuguesa Aquapor, avança o Jornal de Negócios.

O grupo Aqualia, do qual a construtora FCC de Carlos Slim detém uma participação de 51%, fez uma proposta de compra à portuguesa Aquapor, que explora sistemas de água e resíduos em vários pontos do país.

De acordo com a publicação disponível no site, a Autoridade da Concorrência (AdC) recebeu a 22 de dezembro uma notificação de uma operação de concentração de empresas. O valor desta operação não foi divulgado.

"A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela FCC Aqualia, S.A. (FCC), do controlo exclusivo da Criar Vantagens - Águas e Resíduos Lda., sociedade veículo que detém a totalidade do capital social da Aquapor - Serviços, S.A. (Aquapor)", indica o aviso da AdC. Na mesma nota é indicado que a FCC é "detida indiretamente em 51% pelo Grupo FCC e em 49% pelo IFM Global, um fundo de investimento internacional de origem australiana." O valor da transação não foi divulgado.

As observações a esta operação de concentração devem ser remetidas à AdC no prazo de dez dias úteis após a publicação do aviso.

O grupo Aquapor engloba as Águas do Vouga, Águas do Sado, Águas do Planalto ou as Águas de Cascais.