Grupo do Vitaminas expande Honest Greens para Amoreiras Plaza 

A Plateform, o grupo do Vitaminas, acaba de abrir o segundo restaurante Honest Greens no Amoreiras Plaza, depois de no início do ano ter trazido para o país o conceito espanhol, mercado onde já existem seis espaços. Depois do Parque das Nações, o novo espaço, cuja abertura chegou a estar prevista para março, eleva para dois o número de restaurantes da cadeia. Em breve estará disponível em breve para entregas em casa através das plataformas Uber Eats e Glovo

"Estamos muito contentes e entusiasmados com a abertura de mais um restaurante do Honest Greens em Lisboa. Com o sucesso do Parque das Nações, a zona das Amoreiras é um ponto geográfico fundamental para a marca. Na conjuntura que vivemos é um desafio e orgulho abrir um novo espaço. Sem dúvida que o conceito saudável e a preocupação com a origem dos produtos vieram para ficar e o Honest Greens é a representação de tudo isso," afirma Rui Sanches, o CEO da Plateform (antiga Multifood), citado em nota de imprensa.

A Plateform, empresa responsável pela expansão da marca, é ainda dona do Vitaminas, da Wok to Walk ou do Honorato e já detém no país mais de 150 restaurantes. Aposta agora num conceito de restauração com opções plant-based e vegetarianas, sem glúten, sem açúcares refinados nem conservantes, com produtos da época, com a carta a variar consoante a estação do ano.

Com uma área 652,32m2, o novo Honest Greens tem capacidade para 228 lugares sentados. "O espaço tem como centro a cozinha, aberta ao cliente, e é composto por vários ambientes descontraídos, desde zonas mais lounge a mesas de grupo de dez pessoas, e também mesas convencionais de duas a quatro pessoas", descreve a empresa.

O restaurante abre já com as atuais medidas de segurança impostas pela pandemia, como a redução da lotação para 50% da capacidade e a redefinição do layout, garantindo a distância de, pelo menos, dois metros entre mesas, higienização periódica do espaço e uso obrigatório de máscara entre os colaboradores.

"Ao longo do restaurante estão à disposição dispensadores de desinfetante e a circulação no espaço faz-se com utilização obrigatória de máscara. Também podemos encontrar acrílicos nas zonas de pagamento e sinaléticas no chão para alertar para o distanciamento social", destaca a empresa. As ementas são de utilização única, higienizáveis ou digitais através de QR Code, e as soluções de pagamento preferenciais passam pelo cartão sem contacto (contactless ou mbway).

O Honest Greens nas Amoreiras estará em breve disponível para entregas através da Uber Eats e Glovo e para take-away, à semelhança do que já sucede com o espaço no Parque das Nações.