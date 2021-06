Grupo dono da Sport Zone compra 80% da Deporvillage

Deporvillage, S.L, um dos principais operadores online de material desportivo, integra agora o grupo ISRG

O grupo ibérico, dono da Sport Zone, JD, Sprinter e Size, anunciou esta segunda-feira, 28 de junho, a aquisição de 80% da Deporvillage, S.L, um dos principais operadores online de material desportivo especializado na Europa e que faturou, em 2020, 117,8 milhões de euros.

Com esta integração, o ISRG espera aumentar significativamente as suas capacidades digitais e continuar a liderar o retalho desportivo multimarca europeu - "a Deporvillage tem um forte foco no consumidor, é o líder do mercado espanhol nas suas categorias e tem um potencial significativo para uma maior expansão internacional", afirma Peter Cowgill, Presidente executivo da JD Sports.

Xavier Pladellorens, CEO da Deporvillage, defende que a entrada na ISRG será um novo marco na história da marca. "Acreditamos que vamos contribuir com o nosso conhecimento digital ao mesmo tempo que aproveitamos as capacidades e oportunidades que nos surgem por pertencer a um grupo liderado pela JD Sports", adianta.

Depois da aquisição, o grupo conta ultrapassar os 900 milhões de faturação e criar mais 9.000 postos de trabalho.