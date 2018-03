Grupo dono do Correio da Manhã com lucros de 5,1 milhões

A Cofina fechou o ano passado com lucros de 5,1 milhões de euros, mais 16,9% do que em relação a 2016, apesar das receitas anuais terem recuado 8,9% para acima de 91 milhões de euros.

Todas as unidades de negócio do grupo dono do Correio da Manhã viram cair as suas receitas, com a unidade de revistas a sofrer a maior queda percentual (menos 21,1%, para 13,8 milhões de euros).

Os jornais registaram uma descida de 6,3% de receitas, para 77,2 milhões de euros. É nesta unidade de negócio que está integrada a CMTV, canal que assinou no final do ano passado um acordo de distribuição com a Vodafone e Nowo passando a estar disponível também na suas plataformas de televisão paga.

Globalmente, as receitas de circulação (com a venda de jornais e revistas) recuaram 10,4%, para 45,8 milhões de euros; a publicidade desceu 5,9%, para pouco mais de 31 milhões de euros e a venda de produtos de marketing alternativo recuaram 10,3%, para 14,2 milhões de euros.

O grupo de media reduziu 10,4% os custos operacionais para 77,4 milhões de euros.

O ano passado a Cofina levou a cabo uma reestruturação, que levou à saída de mais de 50 trabalhadores, bem como o fim da edição de alguns títulos como a revista Vogue. Esta reestruturação teve um custo de 2,450 milhões de euros, levando o EBITDA consolidado após reestruturação para os 11,2 milhões de euros.

O grupo fechou o ano com uma dívida líquida nominal de 49,6 milhões, menos 8 milhões do que em relação a 2016.