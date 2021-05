Grupo dono do Sheraton Cascais e Pine Cliffs está a recrutar. Têm 260 vagas

Sheraton Cascais © D.R.

O grupo United Investments Portugal (UIP) está a recrutar para diversas funções em unidades do grupo hoteleiro. Tem 260 ofertas disponíveis para o Pine Cliffs Resort (Algarve), Sheraton Cascais Resort e YOTEL Porto.

"Temos consciência do desafio que implica um processo de recrutamento nesta altura. Mas não queremos deixar de contar com os melhores profissionais da área e de proporcionar a melhor experiência a quem nos visita", diz Jaime Morais Sarmento, diretor corporativo de recursos humanos da UIP.

"Temos um desafio extra: o de abrir o YOTEL Porto em tempo de pandemia. Mas estamos determinados em preparar tudo o que está ao alcance do departamento de Recursos Humanos para garantir que assim que as nossas propriedades voltem a funcionar em pleno, temos uma equipa tão completa quanto possível", afirma o diretor corporativo de recursos humanos, citado em nota de imprensa.

O grupo pretende reforçar as equipas em áreas como receção, concierge, cozinha, bares e restauração, housekeeping, spa, manutenção, entre outros, para estas unidades.

Os interessados poderão fazer chegar a sua candidatura através do envio do seu Curriculum Vitae para os emails do Pine Cliffs Resort (pinecliffs.hr@luxurycollection.com), do Sheraton Cascais Resort (jobs@sheratoncascais.com) e YOTEL Porto (raquel.ferreira@yotel.com).