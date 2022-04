Grupo dreamMedia vai a tribunal para recorrer da decisão da Autoridade da Concorrência

dreamMedia não concorda com decisão da Autoridade da Concorrência © DR

A dreamMedia anunciou hoje que vai recorrer ao Tribunal da Concorrência depois da Autoridade da Concorrência (AdC) ter anunciado que não se iria opor à exploração pela empresa JCDecaux da concessão de publicidade exterior em Lisboa, depois de o grupo aceitar "assumir compromissos". Segundo a dreamMedia "a AdC deu luz verde à JCDecaux para concretizar um negócio com a sócia MOP" e revela a sua estranheza "pelo facto de não ter sido noticiado que esta decisão tem por base um acordo celebrado entre a JCDecaux e a MOP, após estas terem mantido provavelmente durante cerca de um ano contactos e reuniões para dividirem entre si a publicidade na cidade de Lisboa".

Para o CEO da dreamMedia, Ricardo Bastos esta situação "configura uma verdadeira cartelização do mercado e que é, para além de uma flagrante ilegalidade, absolutamente inaceitável".

A dreamMedia afirma ainda que a MOP e a JCDecaux "são sócias entre si numa empresa do setor - a JCDecaux Airport", o que permite à segunda decidir com quem quer trabalhar. "A MOP é o "parceiro" que mais convém, porque não tem qualquer experiência nem concessões na área do mobiliário urbano na via pública. É um operador de publicidade em transportes e, não sendo um verdadeiro concorrente, é sem dúvida o melhor parceiro, precisamente para não fazer concorrência à JCDecaux", defende Ricardo Bastos.

A dreamMedia refere, em comunicado, que a MOP se encontra numa situação financeira difícil e estranha o facto de a JCDecaux ter apresentado "a frágil situação financeira da MOP para excluir a proposta que esta apresentou no concurso de Lisboa e se vir agora propor, por um prazo de 15 anos, financiar integralmente a MOP nesta operação que envolverá largas dezenas de milhões de euros".

E, adianta, que a decisão da AdC vai contribuir para "reforçar entraves à concorrência efetiva no mercado da publicidade exterior", ao mesmo tempo que acusa a Autoridade da Concorrência de levar a cabo "uma «construção ilegal no que à legislação dos contratos públicos diz respeito, não se concebendo uma hipótese em que a mesma passasse pelo crivo dos tribunais administrativos, sendo, também por esta razão, uma "solução" destinada ao fracasso", afirma Ricardo Bastos.

Foi por este motivo que a dreamMedia já entregou, aos tribunais administrativos competentes "uma ação de condenação do Município de Lisboa à não emissão do ato administrativo de autorização da subconcessãoà MOP de 40% do Lote 1 do Contrato de Lisboa" e garantiu que . O presidente da autarquia e todos os grupos políticos representados na respetiva Assembleia Municipal foram já informados deste facto.