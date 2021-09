Grupo EDP já emitiu 6.300 ME em obrigações 'verdes' desde 2018

Sede da EDP, em Lisboa. © PAULO SPRANGER / Global Imagens

O grupo EDP já emitiu 6.300 milhões de euros em obrigações 'verdes', dedicadas à sustentabilidade, desde 2018, ano em que ocorreu a primeira, adiantou à Lusa fonte oficial da empresa.

"A EDP emitiu a sua primeira obrigação verde em outubro de 2018 e, desde então, todas as suas emissões têm seguido este formato, que implica que o encaixe seja utilizado para financiar ou refinanciar investimentos num portfolio de projetos eólicos e solares", de acordo com a mesma fonte.

Segundo a EDP, a primeira emissão sénior verde, com o valor de 600 milhões de euros, ocorreu em outubro de 2018.

Em 2019 a empresa realizou mais duas emissões, a primeira híbrida, de 1.000 milhões de euros, em janeiro, e a segunda novamente sénior, em setembro, no montante de 600 milhões de euros.

Até agora, o ano passado foi o mais prolífico em termos de emissões da elétrica portuguesa, com uma híbrida em janeiro de 2020, de 750 milhões de euros, uma sénior em abril também de 750 milhões de euros, e uma emissão sénior de 850 milhões de dólares (cerca de 716,3 milhões de euros), feita precisamente na moeda americana.

Este ano, além da emissão de 1.250 milhões de euros de hoje, em janeiro o grupo liderado por Miguel Stilwell de Andrade já tinha ido ao mercado captar 750 milhões de euros numa emissão híbrida verde.

De acordo com a empresa, com a realização das emissões verdes promove-se "a transição para uma economia de baixo carbono, no contexto de um Plano de Negócios 21-25 [2021-2025] que prevê um investimento de 24MM [mil milhões] de euros em energias renováveis".

"A emissão de obrigações verdes estruturada de acordo com um standard internacionalmente reconhecido (Green Bond Principles do ICMA) veio promover um maior alinhamento da política financeira com a estratégia de sustentabilidade", considera ainda o grupo.

No total, as emissões 'verdes' "já correspondem a 37% do total das obrigações emitidas e 33% da dívida financeira da EDP a 30 de junho de 2021, ainda sem contar com a operação de recompra de 'non-green bonds' [obrigações não 'verdes'] concluída em julho e com a operação hoje realizada".

Segundo fonte oficial da EDP, "existe a expetativa, inscrita no plano de negócios, de que a 'dívida verde' represente cerca de 50% da dívida global do grupo EDP até 2025".

A empresa refere ainda que "tem sido também crescente o número de investidores socialmente responsáveis na estrutura de capital acionista da empresa (atualmente 18%, o que compara com 9% em 2019 e 4% em d2018)".