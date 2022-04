Grupo Electrolux quer reduzir 80% de emissões até 2025

Grupo Electrolux reduz em 78% as emissões de gases com efeito de estufa nas suas operações © DR

O Grupo de eletrodomésticos Electrolux, ao qual pertence a AEG e Zanussi, quer reduzir 80% de emissões de gases com efeito de estufa até 2025 nas suas operações. No final do ano de 2021 reduziu as emissões em 78% em relação a 2015, segundo um relatório de sustentabilidade do grupo.

Outro dos destaques da análise recai sobre as emissões de âmbito 3 (produtos em uso), que diminuíram cerca de 20% em 2021, em comparação com 2015. Uma das metas do grupo neste âmbito é reduzir emissões em 25% até 2025.

A empresa tem também o programa de sustentabilidade, "For the Better 2030", no qual o relatório revela progressos. No ano passado, a empresa foi reconhecido a nível da sustentabilidade pelas suas ações sobre Clima e a Água, tendo sido considerado líder de contratação de fornecedores pela CDP, Customer Data Platform, entidade sem fins lucrativos.

O CEO do Grupo Electrolux, Jonas Samuelson, afirma que "o programa de sustentabilidade orienta a nossa jornada no sentido de nos tornarmos numa melhor empresa, com melhores soluções e que procura construir uma vida melhor para todos, de forma que nos tornemos neutros em termos climáticos até 2050".

A VP Group Sustainability, Vanessa Butani, revela o orgulho nos "progressos em 2021 em direção ao nosso objetivo e do reconhecimento que recebemos da CDP". O nosso trabalho com uma perspetiva de futuro mais aproximada dos jovens foi importante, uma vez que contribuirá para moldar a nossa abordagem de inovação sustentável nos próximos anos, satisfazendo as necessidades das gerações futuras".