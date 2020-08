Grupo espanhol Disa compra a portuguesa Prio

O grupo Disa, o quarto maior operador de combustíveis em Espanha, anuncia em comunicado que chegou a acordo para a compra da portuguesa Prio, ampliando assim a presença em Portugal.

Esta aquisição, que foi avançada esta quinta-feira pelo Jornal Económico e confirmada pelo Negócios, é assim oficializada pelas duas empresas em comunicado. Em nota, o grupo e a Oxy Capital, que controla a Prio há sete anos, anunciam que a Disa “adquire a rede de estações de serviço, com 247 postos de venda, o terminal de armazenamento e a fábrica de biodiesel localizadas em Aveiro.”

É ainda explicitado que “o acordo entre as duas empresas foi concluído e vai agora para análise e aprovação das autoridades portuguesas em matéria de concorrência”. O montante do negócio não foi divulgado.

A Disa refere que esta aquisição está inserida no plano de expansão geográfica da empresa, iniciado há três anos. Passando a ser dona da Prio, a Disa “alcança uma quota de mercado de 10%”.

A integração da Prio no grupo espanhol “garante a continuidade de todas as atividades que a empresa portuguesa desenvolveu até à data, uma vez que a empresa espanhola assume os compromissos contratuais vigentes com todos os seus clientes e fornecedores”, é apontado em comunicado.

É ainda destacado que as empresas portuguesas integradas pela Disa empregam diretamente mais de 700 pessoas, garantindo que estas serão integradas no grupo. Assim, a equipa da Disa passará a englobar 4500 pessoas.