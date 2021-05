Grupo espanhol Reina adquire posição maioritária na portuguesa Condi

© Direitos reservados

O grupo Reina comprou uma participação maioritária na empresa portuguesa Condi Alimentar, que tem como principal atividade a produção e distribuição de gelatinas e outras sobremesas em pó.

"Após vários meses de negociações, a Postres Reina (Grupo Reina) adquiriu uma participação maioritária na empresa portuguesa Condi Alimentar, SA. Sedeada na Malveira e com 2 fábricas na zona da Grande Lisboa, a Condi tem como principal atividade a produção e distribuição de Gelatinas e outras Sobremesas em Pó e é atualmente uma das principais empresas nesta categoria no mercado português", indica a espanhola em comunicado enviado às redações.

Segundo a mesma fonte, os irmãos Luís e João Pires, que ocuparam anteriormente a presidência executiva da empresa "permanecem na equipa de gestão da Condi Alimentar, SA, partilhando-a agora, com os responsáveis da empresa "Surivan feel the taste" do Grupo Reina, especializada no fabrico de aditivos, aromas e ingredientes para pastelaria, gelados e restauração".

A Condi, que completa este ano 30 anos, com esta operação, passa a ser a segunda empresa do grupo espanhol em território nacional. "O grupo Reina já possuía outra fábrica na cidade de Pombal (Leiria), a DoceReina Sobremesas, que está em processo de expansão, para duplicar a sua produção atual, graças à implementação de novas linhas e à melhoria dos seus processos de produção", pode ler-se no comunicado.

O valor da operação não é revelado.