Delta: Grupo fatura 460 milhões de euros e emprega quase 4000 trabalhadores

Nem só de cafés é feito o grupo Delta. Na imagem, as pipas da Adega Mayor, a empresa vitivinícola da familia Nabeiro

Foi a partir de um pequeno armazém, com 50 metros quadrados, em Campo Maior, que Rui Nabeiro criou a Delta, grupo hoje constituído por cerca de 30 empresas e quase quatro mil trabalhadores, que operam nos segmentos da alimentação e bebidas, imobiliário, indústria e serviços, bem como da distribuição e do turismo e restauração. Com presença em 40 países, as exportações valem 35% dos 460 milhões que fatura.

Foi em 1961 que Rui Nabeiro, que trabalhava no negócio de café da família desde os 19 anos, decidiu criar a sua própria marca de cafés, na vila alentejana que o viu nascer. Dois anos depois, abriu um entreposto comercial em Lisboa e, em 1964, um no Porto. Foi a partir da segunda metade dos anos 70 que a estrutura comercial da Delta Cafés se consolidou.

Em 1984, deu-se a separação das atividades comercial, assegurada pela sociedade Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda, e industrial, a cargo da Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, Lda. Dez anos depois, esta viria a ser a primeira empresa do setor com certificação de qualidade. A internacionalização, com a entrada no mercado espanhol, através de um departamento em Badajoz, deu-se em 1986.

Em 1993, foi inaugurada a fábrica Tecnidelta I, dedicada ao setor dos equipamentos e serviços para a Hotelaria, Restauração e Distribuição Alimentar, e, cinco anos depois, uma operação de reengenharia levou à criação de 22 empresas, "organizadas por áreas estratégicas para o reforço da atividade principal do grupo", pode ler-se no site. 1998 marcou, também, a entrada no mercado de Angola, com a Angonabeiro.

O negócio das cápsulas

Acompanhando as principais tendências criou, em 2007, o conceito Delta Q, o café em cápsula. Foi também nesse ano que avançou com o projeto Adega Mayor, nos vinhos. O ano seguinte marcou a expansão do negócio para França, com a criação da Delta França, SA, e, em 2010, nasceu a Diverge, o Centro de Inovação do Grupo Nabeiro, determinante para a criação do sistema Rise - Reverse Injection System Experience -, único no mundo e devidamente patenteado, que faz com que o café saia ao contrário, ou seja, é injetado de baixo para cima, pelo fundo da chávena, assegurando um "paladar mais intenso e um creme persistente".

Em 2012, nasceu a Delta Foods Brasil e, dois anos depois, foi inaugurado o Centro de Ciência do Café, um espaço para "ver, tocar, fazer e aprender" tudo sobre a torrefação do café. Em 2015, o grupo expandiu-se para Oriente com a constituição da Delta Food Shanghai, na China. No mesmo ano foi inaugurado o pólo industrial Tecnidelta II, fábrica destinada à produção da primeira máquina de café profissional made in Portugal.

Já em 2019, o grupo lançou o Disruption, um programa de Inovação aberta, ao mesmo tempo que entrou no mercado polaco através de uma parceria de exclusividade com a Jerónimo Martins. Inaugurou a unidade de turismo rural, a Herdade dos Adaens, e comprou a Nascente Divina, da água do Alardo.

Em 2021, Rui Nabeiro retirou-se da liderança executiva do grupo, que entregou ao seu neto, Rui Miguel Nabeiro, sem, no entanto, abdicar de um acompanhamento próximo e constante. Já este ano, em entrevista ao jornal espanhola El Economista, o novo CEO anunciava a decisão de abrir lojas próprias em Madrid e Paris, com o objetivo de "competir com as grandes marcas de cápsulas, como a Nespresso".