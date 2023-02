Grupo Ferrero termina ano fiscal com volume de negócios de 14 mil milhões de euros

O grupo Ferrero terminou o ano fiscal com um volume de negócio de 14 mil milhões de euros, o que significa um aumento de 10,4% em comparação com o ano transato. Em 2021 o volume de negócios da empresa foi de 12,7 mil milhões de euros.

A insígnia, que aprovou as suas Demonstrações Financeiras Consolidadas para o ano terminou a 31 de agosto de 2022, consolidou 109 empresas e 32 fábricas em todo o mundo, vendendo diretamente e através de distribuidores em mais de 170 países.

A empresa também registou um aumento no número de trabalhadores, que passou para 36756 colaboradores, contra os 34374 registados em 2020/2021.

Quanto ao número de efetivos, era naquela data, de 41441 colaboradores. No período homólogo eram 38767.

Também as marcas que integram o grupo - como a Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Bueno e Kinder Joy - viram as suas vendas líquidas aumentar, impulsionadas por mercados como a Itália e os Estados Unidos da América, embora tenham sido acompanhadas pela consolidação das quotas de mercado na maioria das regiões.

Em comunicado, o grupo Ferrero diz que no final de junho do ano passado adquiriu a FULFIL Nutrition, uma empresa de barras de vitaminas e proteínas. Esta aquisição é uma estratégia do grupo "para se expandir no segmento de mercado melhor para si, satisfazendo as necessidades e tendências evolutivas dos consumidores".

A marca revela ainda que levou a cabo investimentos na ordem dos 830 milhões de euros para expandir as suas atividades de capacidade de produção para satisfazer a crescente procura dos consumidores pelos produtos da Ferrero. As principais áreas de investimento foram no imobiliário, instalações e equipamentos (733 milhões de euros), para as suas fábricas em Itália, EUA, Alemanha e Polónia.

Como diz a empresa, "o ano fiscal de 2021/2022 foi marcado por um ambiente económico e geopolítico desafiante". Mas no, entanto e "apesar destes desafios, o grupo conseguiu crescer graças à resiliência das suas pessoas, marcas e modelo de negócio".