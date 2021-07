Grupo Flow investe dois milhões de euros em novo espaço na Quinta do Lago

"From fine to fun", é este o conceito do Cuá Cuá Quinta do Lago, um novo investimento do grupo Flow neste resort algarvio exclusivo. "É um conceito inspirado nos melhores clubes internacionais, no glamour de Miami ou da Côte d"Ázur, que reúne num só ambiente restaurante, bar, clube, e espaço para eventos e festas privadas. Os clientes podem optar por jantar tranquilamente num espaço com muito requinte e, de repente, serem surpreendidos por espetáculos únicos e marcantes", explicam os promotores, José Rafael Martins e João Magalhães, administradores do grupo.

Este novo investimento, de dois milhões de euros, resultou de uma parceria com outros investidores, nomeadamente Nuno Xarepe, empresário na área dos eventos. "Depois do projeto já estar em marcha e de ter sido divulgado, um grupo de empresários constituiu um grupo de investimento que se quis envolver de uma forma despreocupada neste espaço, até porque todos eles têm alguma ligação à Quinta do Lago, e conseguiu-se um excelente grupo que está muito motivado com este projeto", dizem ainda os dois promotores.

Os sócios do Cuá Cuá Quinta do Lago estiveram ligados a outros restaurantes, bares, hotéis e discotecas no Algarve, Lisboa, Cascais e Porto, como a Bliss, Main, MoMe, BBC, Boite, Piazza di Mare, Hotel Grande Real Villa Itália, Hotel Arts Barcelona, entre outros.

O novo espaço vai ficar aberto o ano todo e não apenas no verão, e por isso querem atrair não apenas turistas. "Naturalmente, quando criamos um espaço no Algarve que se pretende que funcione durante todo o ano, temos que o dirigir sobretudo a um público que reside na zona, neste caso na Quinta do Lago, onde acabamos por ter portugueses, mas também pessoas de diferentes nacionalidades. Sabemos que no verão teremos, naturalmente, outro tipo de clientes, mas construímos este espaço a pensar muito nos residentes habituais desta zona do Algarve", explicam.

A ementa será uma mistura das cozinhas mediterrânica, asiática e sul americana, e será "acompanhada por uma enorme diversidade de vinhos nacionais e internacionais e cocktails de assinatura" .

Com meia centena de colaboradores, não sabem quando vão conseguir recuperar o investimento, mas a pandemia não foi impedimento para o avanço do projeto. "Não, pelo contrário. O facto de estarmos há mais de um ano a viver tempos absolutamente extraordinários pesou na decisão porque nós também sentimos uma grande vontade de ajudar a trazer esperança e alegria às pessoas. Como percebemos bastante cedo que não poderíamos abrir as discotecas, optámos por um conceito completamente novo, que dá também mais garantias de cumprir todas as normas de saúde pública a que estamos sujeitos".

O espaço, de 1200 metros quadrados, contando com o interior e o exterior, tem três bares, um restaurante e uma "pool and cigar lounge" e o design ficou a cargo da arquiteta Renata Laranjo.

Apesar de toda a incerteza trazida pela pandemia, os promotores do Cuá Cuá tencionam replicar o conceito noutras regiões do país e também lá fora. "A expansão para destinos internacionais é um objetivo já assumido, que estimamos alcançar em 2023".

A mais curto prazo querem organizar eventos no novo espaço e abrir um segundo Cuá Cuá em Portugal.