Grupo francês Saur quer atingir um volume de negócios de 3.000 ME até 2030

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Fevereiro, 2022 • 19:17

O grupo francês Saur, que em Portugal detém a gestora de concessões de água Aquapor, quer atingir um volume de negócios de 3.000 milhões de euros até 2030, anunciou, a propósito da apresentação do plano estratégico para 2030.

Citado em comunicado, o presidente executivo do Grupo Saur, Patrick Blethon, disse que, em dois anos, o grupo tornou-se "um 'player' relevante no mercado da água em todo o mundo" e que o plano hoje apresentado "fará do grupo Saur o líder da transição da água até 2030".

Desde 2020, a Saur aumentou a sua presença internacional, tendo comprado o ano passado a Aquapor ao grupo DST. O valor do negócio não foi revelado.

A Aquapor é uma gestora de água e saneamento em 26 municípios portugueses, servindo mais de 1,3 milhões de pessoas.

A Saur está presente em Chipre, Colômbia, França, Itália, Países Baixos, Polónia, Portugal, Arábia Saudita, Escócia e Espanha, segundo o mesmo comunicado, que indica que em 2021 o grupo teve receitas líquidas de 1,7 mil milhões de euros.

O grupo Saur tinha, em 2021, em todo o mundo, 9.500 contratos com autoridades locais e clientes industriais, 12.000 trabalhadores e 20 milhões de consumidores.