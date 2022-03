Grupo Galeries Lafayette compra mais 49% da La Redoute e torna-se acionista único

La Redoute vai passar a ser totalmente do grupo Galeries Lafayette © DR

O grupo Galeries Lafayette está a caminho de se tornar o detentor de 100% do capital da La Redoute. O anúncio surge esta quinta-feira, em comunicado, onde se recorda que desde 2017 o grupo Galeries Lafayette detém uma participação de 51% na La Redoute.

Com a sua união, os dois grupos conseguiram trabalhar "num modelo que capitaliza as competências-chave de cada parte em prol de um incremento de serviço que beneficia consumidores, tanto nas lojas físicas como online" e para tal contaram com o suporte de todas as suas equipas. Como resultado da colaboração a La Redoute conseguiu, nos últimos dois anos, "atingir resultados sólidos e crescimento significativo", revela o comunicado.

Os co-CEOs da La Redoute, Nathalie Balla e Eric Courteille pretendem "abraçar novos projetos pessoais" e neste sentido foi nomeado um novo CEO, Philippe Berlan.

Berlan é atualmente o diretor-geral adjunto da La Redoute, onde chegou em 2012. É licenciado pela École des Mines de Paris e tem mais de 25 anos de experiência nas indústrias de distribuição e retalho, tendo ocupado anteriormente cargos de direção no Casino, Petit Bateau e Lancel.

O presidente do conselho executivo do grupo Galeries Lafayette, Philippe Houzé, orgulha-se dos resultados obtidos pela La Redoute e elogia o recém-eleito administrador. "Estamos muito felizes por Philippe Berlan ter abraçado o novo cargo de CEO da La Redoute. O seu excelente conhecimento do negócio e contribuição ativa na sua transformação, são sem dúvida um trunfo para continuarmos a trajetória desta importante empresa francesa de comércio eletrónico nos próximos anos".