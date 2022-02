Grupo Iberdrola aumenta lucros em 7,6% em 2021 para 3.885 ME

O grupo espanhol Iberdrola obteve um lucro de 3.884,8 milhões de euros em 2021 © AFP

A energética, que apresentou os seus resultados anuais na Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhol, considera que o aumento dos lucros se deveu ao bom desempenho operacional nos Estados Unidos e no Brasil, à nova capacidade instalada, bem como ao maior peso dos ativos regulados da rede e à sua solidez financeira.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do grupo excedeu os 12.000 milhões de euros no ano passado, com um crescimento de quase 20% em relação a 2020, impulsionado por redes e geração renovável.

Desta forma, a Iberdrola sublinha que os resultados de 2021 e as perspetivas futuras do negócio de renováveis permitem-lhe reafirmar as suas previsões de crescimento para 2022, quando espera atingir um lucro entre 4.000 e 4.200 milhões de euros.

Por outro lado, a elétrica aumentou os seus investimentos em 2021 para um valor recorde de 9.940 milhões de euros, 3% mais do que no ano anterior, tendo mais de metade sido realizados nos Estados Unidos (28%) e em Espanha (24%).

O presidente do grupo, Ignacio Sánchez Galán, considerou que a aceleração dos investimentos permite ao grupo "crescer a um ritmo superior ao esperado" e que os "resultados refletem o sucesso de um modelo sustentável e encorajam" a Iberdrola a "continuar a trabalhar para uma economia de baixo carbono".

Com estes resultados, a Iberdrola conseguiu aumentar a remuneração acionista em 5%, atingindo 0,44 euros por ação durante o ano.

O Conselho de Administração vai propor em Assembleia Geral de Acionistas um dividendo final de 0,27 euros brutos por ação, ao qual deve ser adicionado o dividendo intercalar de 0,17 euros brutos por ação pago em fevereiro último.

As ações da Iberdrola - que produz e comercializa eletricidade em Portugal - subiram mais de 2% no início da negociação de hoje na bolsa de Madrid.