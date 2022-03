Grupo Lego alcança lucros líquidos de 1,7 mil milhões em 2021

Grupo Lego abriu 165 novas lojas a nível global, em 2021 © DR

O grupo Lego obteve um lucro líquido 13,3 mil milhões de coroas dinamarquesas (DKK), o equivalente a 1,79 mil milhões de euros, em 2021. Os resultados do grupo dinamarquês foram apresentados esta terça-feira e em comunicado a Lego revela ainda ter alcançado 55,3 mil milhões DKK (7,43 mil milhões de euros) de lucro o ano passado, o que representa uma subida de 27% relativamente a 2020. As vendas aumentaram 22% em 2021, revelou ainda a marca.

O lucro operacional do grupo registou uma subida de 32%, com um resultado de 17 mil milhões DKK (2,28 mil milhões de euros).

Para além dos resultados financeiros positivos, a Lego conseguiu melhorias na satisfação do cliente (NPS) e no envolvimento com a marca, que "atingiram os melhores valores de sempre", revela o mesmo comunicado.

Niels B. Christiansen, o CEO do grupo Lego, confessou a sua satisfação com os resultados da marca que lidera e aproveitou para elogiar todos os que trabalham na empresa. "A nossa equipa de mais de 24 mil colegas mostrou um empenho, uma dedicação e uma resiliência tremendos, para que o mundo possa continuar a brincar. A nossa sólida performance financeira permite-nos acelerar os investimentos estratégicos em curso, para nos ajudar a alcançar ainda mais crianças a longo prazo."

Para este ano, o grupo Lego prevê que as taxas de crescimento normalizem "um crescimento sustentável a longo prazo de um dígito percentual", fruto da inovação contínua de produtos e do crescimento que a marca obteve em novos mercados e naqueles onde já está implantada. Segundo o seu CEO, estes benefícios vêm dos investimentos feitos "nos três anos anteriores, na inovação do portefólio, com a expansão e evolução da nossa experiência de retalho e aumento da capacidade global da nossa rede".

Segundo a marca "todos os mercados apresentaram um crescimento de dois dígitos nas vendas ao consumidor", sendo os pacote de produtos mais vendidos as insígnias City, LEGO Technic, LEGO Creator Expert, LEGO Harry Potter e LEGO Star Wars. LEGO.

Vendas no digital aumentam

De acordo com o grupo Lego, as vendas nos canais digitais (próprios e dos seus parceiros) subiram dois dígitos, o que significa que existe uma tendência do consumidor para manter as compras online, tendência essa que começou em 2020. Para a marca isto significa que os investimentos levados a cabo, no ano passado, "na expansão, inovação e transformação dos seus canais de venda digitais e lojas físicas deu resultado".

Ainda no online, a Lego oferece instruções de construção digitais que conseguiram mais de 9,6 milhões de downloads, em 2021 e a "app LEGO Life, que desde 2018 já teve mais de 33 milhões de downloads".

Novas lojas físicas

Em 2021 o grupo abriu 165 novas lojas, sendo que destas, 90 surgiram na China. Ao todo a marca tem 832 lojas. Para este ano, a Lego pretende implantar em mais lojas o conceito "de loja imersiva, com experiências de marca memoráveis para os consumidores", que lançou o ano passado.

Também a rede de fábricas vai ser expandida, o que significa um investimento de um milhão de dólares (cerca de 900 mil euros), numa nova unidade a ser construída no Vietname.

Lego sustentável

Durante este ano a marca vai introduzir gradualmente embalagens mais sustentáveis, para substituir os sacos de plástico de uma só utilização. A marca tem o objetivo de oferecer embalagens totalmente sustentável até 2025.