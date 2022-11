Grupo Lusíadas investe 10 milhões em nova unidade hospitalar em Vilamoura

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Novembro, 2022 • 12:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Grupo de saúde privado Lusíadas vai instalar em 2023 uma nova unidade hospitalar em Vilamoura, no concelho algarvio de Loulé, tendo previsto um investimento de 10 milhões de euros e a criação de 250 novos postos de trabalho.

A cerimónia de apresentação do projeto e a assinatura do contrato entre o grupo de saúde Lusíadas e a administração da conhecida estância balnear teve lugar esta manhã no antigo edifício da Lusotur, desenhado pelo arquiteto Francisco Keil do Amaral, onde ficará instalada o novo hospital, depois de obras de "reabilitação e construção".

"O Hospital Lusíadas Vilamoura reforçará a oferta de cuidados de saúde no mais extenso e populoso município algarvio e dará um contributo para o desenvolvimento socioeconómico da região, de forma duradoura e sustentável", afirmou o presidente executivo (CEO) da Lusíadas Saúde, Vasco Antunes Pereira.

Por seu lado, o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, saudou este "investimento numa zona turística de qualidade muito alta, que vem juntar-se a outros já em funcionamento na zona", e que irá beneficiar a população de todo o concelho.

"Esta iniciativa também irá beneficiar de investimentos públicos e privados que estão projetados e a ser desenvolvidos na área do envelhecimento ativo e saudável. Trata-se da formação de um ecossistema na área da 'silver economy' [pessoas com mais de 65 anos], que é um segmento com futuro e grandes oportunidades", sublinhou Vítor Aleixo.

Quando estiver a funcionar na sua plena capacidade, a nova unidade terá capacidade para realizar mensalmente cerca de 4.500 consultas e 200 cirurgias ambulatórias, segundo dados fornecidos pelo grupo de saúde.

"Vilamoura tem uma procura ao longo de todo o ano por uma população 'menos residente' e considerámos que a oferta [hospitalar, atualmente,] é insuficiente", disse Vasco Antunes Pereira.

Segundo a Lusíadas Saúde, esta unidade com 1.700 metros quadrados pretende responder aos interesses e necessidades do perfil da população "residente e também dos turistas", sendo o primeiro hospital a sul de Portugal continental "dedicado em exclusivo à cirurgia de ambulatório".

"Em termos de capacidade, a unidade incluirá atendimento permanente, mais de 20 gabinetes de consultas, salas de tratamentos e exames, salas de bloco operatório e de pequena cirurgia, unidade de Gastrenterologia e área de Imagiologia, dotada de equipamentos tecnológicos especializados e de vanguarda, tais como ressonância magnética, tomografia computorizada (TAC), raio-X, mamografia, ecografia, entre outros", de acordo com um comunicado do grupo de saúde.

Vilamoura fica situada junto ao mar e pertence à freguesia de Quarteira, uma das nove do concelho de Loulé, que é o mais extenso e populoso do Algarve, com mais de 70.000 habitantes.

A estância balnear, assim como outras ao longo da costa e mesmo no interior, tem uma população não residente de forma permanente de turistas, nacionais e estrangeiros, ao longo de todo o ano, que não aparece nas estatísticas oficiais e que mais do que triplica nos meses de verão.