Mercan leva nova marca da Hilton ao Porto em investimento de 23,8 milhões de euros

Os investimentos da Mercan Properties somam e seguem. O grupo canadiano acaba de abrir as portas do Sé Catedral Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton, num investimento orçado em 23,8 milhões de euros.

O novo hotel quatro estrelas, que abre portas esta segunda-feira, 21, marca a estreia, em Portugal, da marca Tapestry Collection do grupo internacional Hilton e vai criar 32 postos de trabalho diretos.

"O hotel tem um conceito inovador, junto a um dos principais monumentos da cidade, a Sé Catedral. Este projeto resulta da conversão de um edifício histórico, considerado património da UNESCO em 2012, que dá agora lugar a um hotel moderno e acolhedor, aberto à cidade e aos visitantes de todo o mundo", explica, em comunicado, Jordi Vilanova, presidente da Mercan Properties.

Este é o segundo investimento hoteleiro do grupo canadiano a inaugurar na cidade do Porto, depois do Hotel Casa da Companhia, que abriu em julho de 2021. A Mercan tem em andamento mais 17 projetos imobiliários no ramo do turismo no país em cidades como Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Lisboa, Amarante, Évora e Algarve.

O objetivo do grupo canadiano, que opera em Portugal desde 2015, é atingir os mil milhões de euros em investimento até 2023 que resultará na criação direta de dois mil postos de trabalho.