Grupo Montepio vê lucros subirem 27% para 90,8 milhões de euros em 2022

Virgílio Lima, Presidente da Associação Mutualista Montepio © Annette Monheim / Global Imagens

O Grupo Montepio obteve lucros consolidados de 90,8 milhões de euros em 2022, o que representa um crescimento de 26,9% face aos 71,6 milhões registados no ano anterior, alavancado pelo "contributo positivo da globalidade das empresas", informou esta quinta-feira a dona do banco.

A associação mutualista liderada por Virgílio Boavista Lima viu o resultado operacional crescer 38% para 137,5 milhões de euros durante o ano transato, que comparam com os 99,7 milhões de 2021.

Os números beneficiaram da subida da margem financeira, que somou 18,4 milhões de euros (+6,6%) em relação ao período homólogo, atingindo 296,9 milhões, fruto do aumento das taxas de juro.

Do lado da despesa, os gastos de funcionamento - que agregam custos com pessoal, gastos gerais administrativos e amortizações - diminuíram 4,6 milhões de euros (-1,3%), cifrando-se em 354,3 milhões de euros no final de 2022.

"Para esta evolução favorável contribuiu a componente de custos com pessoal, com um decréscimo de -5,4 milhões de euros (-2,5 %), acompanhando a concretização do Programa de Ajustamento Operacional do Banco Montepio", é destacado.

No final de 2022, o Grupo Montepio tinha 4851 trabalhadores, menos 48 do que no ano anterior.

Em sentido contrário, o número de associados da mutualista aumentou durante o exercício passado: de 601 606 passou a 606 483, ou seja, mais 4877 associados.

Ainda sobre o ano passado, o ativo da associação conheceu um decréscimo de 697,1 milhões de euros (-3%), justificado pela amortização de dívida emitida e pela "aplicação de liquidez nas carteiras de títulos, geradoras de maior rendimento".

O passivo do grupo, por seu turno, ascendeu a 22 mil milhões de euros, traduzindo uma diminuição de 750 milhões de euros (-3,3%) face a 2021, em consequência da "concretização de operações de redução de dívida a par do aumento da captação de recursos de associados e clientes".

Quanto ao capital próprio, a Associação Mutualista Montepio registou um aumento de 52,9 milhões (35,5%) em 2022, totalizando 201,9 milhões de euros.