Grupo Mosqueteiros vai abrir mais 22 lojas e investir 70 milhões

O dono do Intermarché, do Bricomarché e da Roady quer abrir neste ano 22 lojas, num investimento de 70 milhões de euros. O Grupo Os Mosqueteiros investiu 2 milhões de euros na instalação de painéis solares nos centros logísticos de Alcanena e Paços de Ferreira.

Sete supers Intermarché e cinco Bricomarché nasceram no último ano, um investimento de 38,9 milhões na abertura de 12 espaços, abaixo das estimativas de 20 lojas e 68 milhões que apontava em agosto. "O planeamento previsto para o ano passado acabou por ser impactado pelos efeitos colaterais da pandemia. Surgiram alguns constrangimentos que nos levaram a transitar para este ano os projetos - e respetivo investimento - que estavam planeados para acontecer em 2020", justifica Laurent Boutbien, presidente do grupo Os Mosqueteiros em Portugal.

O grupo, que fechou o ano com receitas de 2,2 mil milhões, um recuo face aos 2,3 mil milhões obtidos em 2019, prevê a abertura de 22 lojas - 13 Intermarché, seis Bricomarché e três Roady - e investir 70 milhões.

Aposta na energia solar

"A partir de 2021, prevemos que todos os novos Intermarché tenham painéis fotovoltaicos", adianta Laurent Boutbien, aumentando o parque de lojas com energia renovável. Em janeiro do ano passado, só 50 dos 250 Os Mosqueteiros consumiam energia solar. Hoje das mais de 300 há 75 equipadas com painéis. "Conseguimos garantir uma autonomia de 70% nas lojas durante o dia, registando uma poupança média na ordem dos 40%. Nos pontos de venda de produtos alimentares esta solução é particularmente interessante, já que cobre as necessidades de eletricidade para móveis de frio, a climatização e a iluminação específica." Apostaram ainda na "melhoria dos sistemas de refrigeração das lojas, desde a porta dos expositores, à variação de velocidade nos compressores, alteração para motores de alta eficiência e uso de aspiração e condensação flutuante".

O investimento no solar não se fica pela rede de lojas: 2 milhões estão a ser investidos na instalação de duas centrais de energia fotovoltaica - em Alcanena e Paços de Ferreira. Cada unidade tem uma potência instalada de 11 MW, que permite a produção anual de 1,2 milhões de KW de energia 100% renovável, para autoconsumo. "A base de Alcanena já tem a instalação concluída e em produção, estando programado para o primeiro semestre do ano a finalização do processo em Paços de Ferreira", refere. A adoção destas soluções traduz-se na transferência de cerca de 20% do consumo destes sites para energia proveniente de fonte 100% renovável. Não há planos de vender eventual energia excedentária à rede.

No âmbito da descarbonização, o retalhista tem vindo a introduzir alterações a nível logístico e no abastecimento. "Em 2020, procedemos à alteração do ciclo de aprovisionamento, possível apenas devido à redução de entregas de secos e às mudanças do ciclo de preparação dos frescos: encurtámos etapas e manipuladores na cadeira de produtos como vegetais e pescado, não excedendo regra geral, 48 horas no ciclo de abastecimento - na maioria das vezes, estes ciclos são de 24 horas", descreve.

Deste modo, o grupo reduziu "a distância percorrida em 1,2%, valor muito positivo principalmente se tivermos em conta o ano atípico, em que a atividade logística subiu 7,7%. Com estas alterações, conseguimos percorrer menos de 1,6 milhões de quilómetros, o que equivale a uma redução de cerca de 1670 toneladas de CO2."

Só com backloading, isto é, aproveitamento dos camiões que regressariam vazios das lojas e levantam agora os produtos diretamente na produção/indústria, o grupo conseguiu tirar "150 camiões diários das estradas, o que significa menos 500 toneladas CO2/ano. São menos 5 milhões de km".

Com a substituição gradual das caixas de cartão do Programa Origens por embalagens reutilizáveis, no acondicionamento de maçãs e peras, estimam reduzir "97 toneladas de resíduos/ano, evitando desperdício de matérias-primas no embalamento desnecessário".