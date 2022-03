Grupo Nabeiro lidera ranking das empresas mais responsáveis a nível ambiental

Comendador Rui Nabeiro, Delta © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O Grupo Nabeiro (Delta Cafés) lidera o ranking das empresas mais responsáveis em Portugal, sendo a empresa mais responsável a nível ambiental, segundo a Merco, consultora de marketing que avalia a reputação empresarial. A Merco apresentou as 100 empresas mais responsáveis em termos de ESG, (Ambiental, Social, Governança).

O Grupo Nabeiro (1º) lidera o ranking, seguido da Sonae (2º) e EDP (3º). Nas posições seguintes estão a Jerónimo Martins em 4º lugar e a Galp no 5º. Ikea (6º), Microsoft (7º), Lidl (8º), Vodafone (9º) e Continente Hipermercados (10º) que completam o top 10.

De acordo com as subclassificações ESG (Ambiental, Social, Governança), o Grupo Nabeiro (Delta Cafés) é a empresa mais responsável a nível ambiental, seguida pela Sonae e EDP. O Grupo Nabeiro lidera também a subclassificação social, com a Sonae e EDP em segundo e terceiro lugares. O Grupo dos Cafés Delta também lidera no que respeita à boa governação, seguido pela Sonae e Jerónimo Martins.

A diretora de sustentabilidade da Sonae, Sónia Cardoso, diz, em comunicado, que "na Sonae atuamos com base nos nossos valores que nos permitem criar valor compartilhado, sendo fiéis à nossa missão e ao nosso legado positivo e de longo prazo. No entanto, reconhecemos o valor destas iniciativas, principalmente quando se trata de temas como a Sustentabilidade. Se a atuação da Sonae e das restantes empresas puder contribuir para inspirar outras organizações será, sem dúvida, um fator impulsionador e de orgulho da nossa atuação".