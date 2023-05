Grupo Omnicom reinventa-se e cria agência com 'expertise' internacional focada em Portugal

Alexandra Pereira, diretora geral da Omnicom Creative Hub © DR.

O Grupo Omnicom acaba de lançar a Omnicom Create, uma nova agência que traz o seu expertise internacional para o mercado português, com o objetivo de responder aos desafios dos clientes que têm sede em território nacional.

Em 2023, o grupo reinventou-se e criou uma estrutura que responde aos desafios dos clientes nacionais, baseada num "modus operandi diferenciado" e numa estrutura tripartida que ganha vida sob a forma da Omnicom Creative Hub. Além de concentrar as marcas Doyle Dane Bernbach (DDB) e "14", passa também a integrar a Omnicom Create, a nova unidade que fica responsável por gerir todas as contas de clientes locais ou projetos de cariz local de marcas internacionais, como a Volkswagen, SEAT, CUPRA ou IQOS.

Alexandra Pereira, diretora-geral da Omnicom Creative Hub, explica que o grupo sempre olhou para o mercado nacional com "interesse e de forma proativa", sublinhando a vontade que já existia de colocar o conhecimento internacional da empresa ao serviço dos clientes locais, "oferecendo-lhes soluções adaptadas e personalizadas às suas necessidades específicas".

Reconhecendo que o mercado não é todo igual e que os negócios locais exigem uma "dose reforçada de pensamento, criatividade e acompanhamento também locais", o novo projeto do grupo pretende potenciar recursos com uma unidade desenhada à medida. "Queremos oferecer respostas mais eficazes e adaptadas às marcas com sede em Portugal, tenham estas atuação internacional ou não".

Com uma equipa de planeamento estratégico que trabalha a montante com as equipas de marketing, contribuindo para a definição estratégica da empresa ou marca, para a elaboração de briefings ou na reflexão do próprio negócio do cliente, a Omnicom Create já conta com clientes como Galp, SIVA, Unilever, MCA, Grupo DST, Dark Sky Alqueva, entre outros.

A diretora-geral acredita que o foco no mercado local permitirá "consolidar a relevância" do Grupo Omnicom em Portugal, além de oferecer soluções "melhores, mais adaptadas e menos formatadas", garantindo que as empresas nacionais tenham respostas direcionadas às suas necessidades e modelos de negócio.

No que diz respeito a perspetivas para a Omnicom Create no seu primeiro ano de vida, o objetivo é dar a conhecer o Omnicom Creative Hub e o seu novo "modus operandi", reforçando o valor da sua ação junto dos clientes. "Estamos prontos para fazer mais e fazer diferente, pensando as marcas e os negócios de forma menos formatada e mais holística", colmata Alexandra Pereira.